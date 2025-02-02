На Покровском направлении ВСУ остановили 40 штурмовых и наступательных действий оккупантов: какая ситуация на фронте

Оккупационная армия РФ продолжает наступление на разных направлениях в попытке прорвать оборону ВСУ и захватить новые территории. В течение прошедших суток на фронте было зафиксировано 110 боевых столкновений.

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Самые активные боевые действия продолжаются на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 2 февраля.

В течение суток путинская армия нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением 40 ракет, а также 40 авиаударов, сбросив 47 управляемых авиабомб. Кроме этого, враг совершил почти пять тысяч пятьсот обстрелов, из них 128 из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений более 2000 дронов-камикадзе.

Под авиационными ударами противника были районы населенных пунктов Западное, Белицкое, Улакли, Разлив, Времовка, Веселое, Бурлацкое и Новополье.

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны Украины поразили 13 районов сосредоточения личного состава и техники и два пункта управления российских захватчиков.

На Харьковском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.

На Купянском направлении произошло 17 атак оккупантов, которые Силы обороны отражали в районах населенных пунктов Тополи, Двуречная, Петропавловка, Степная Новоселка, Глушковка, Загрызово и Лозовая.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новоегоровки, Тернов, Ямполевки, Колодцев, Торского и в направлении Новомихайловки.

На Северском направлении подразделения Сил обороны отразили четыре атаки вражеских войск недалеко от Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боевых столкновений в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Белая Гора.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районах Торецка и Крымского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Зеленого Поля, Елизаветовки, Проминя, Зверевого, Удачного, Успеновки, Новоалександровки, Серебряного и Дачного.

На Новопавловском направлении захватчики совершили две атаки на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в направлении Константинополя и Разлива.

На Гуляйпольском направлении агрессор предпринял две попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Новоселки.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения в районе Щербаков и Нестерянки.

На Приднепровском направлении российские захватчики безуспешно штурмовали позиции наших подразделений.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили восемь атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 19 авиационных ударов, с применением 24 управляемых бомб, а также совершил 351 артиллерийский обстрел (включая 5 – из РСЗО).

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и ударные БПЛА по мирным украинским городам и селам.

Украинские воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1320 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, 14 боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем, одну РСЗО, 99 БПЛА оперативно-тактического уровня, 80 единиц автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.

Напомним, оккупационные войска на фоне продвижений под Покровском на Донетчине понесли значительные потери в живой силе и технике. Поэтому враг вынужден вовлекать в наступления резервы, вероятно, с других направлений фронта.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска РФ, возможно, разработали новый метод противодействия украинским возможностям в Черном море. Об этом якобы свидетельствует недавний удар российского беспилотника по украинскому морскому дрону.

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