Украинские войска продвинулись возле Лимана и Покровска, а также в районе Доброполья: анализ ISW. Карта

На восточной линии фронта Силы обороны Украины достигли ограниченного продвижения на Лиманском и Покровском направлениях, а также в тактическом районе Доброполья. Российские войска также проводят атаки, захватывая некоторые позиции.

Анализом ситуации на передовой поделились аналитики американского Института изучения войны (ISW). Отчет за прошедшие сутки (24 сентября) опубликован на сайте ISW.

Бои в районе Лимана (Луганская область)

Кадры от 24 сентября, на которых можно определить геолокацию съемки, показывают, что украинские войска недавно продвинулись к северу от Торского (к востоку от Лимана).

Неподтвержденные заявления российских военных блогеров указывают на продвижение ВС РФ к востоку от Новоселовки и в ее восточную часть, к окраинам Дробышева (оба к северо-западу от Лимана), к северу от села Ставки (к северу от Лимана), к западу от Заречного (к востоку от города) и около Ямполя.

Также оккупанты 23 и 24 сентября проводити атаки северо-западнее Лимана в районе Шандрыголово, Среднего, Новоселовки и в направлении Дерилово и Дробышева; севернее Лимана в направлении села Ставки; северо-восточнее Лимана в районе Колодезей; восточнее Лимана в районе Заречного и Торского; юго-восточнее – в районах Ямполя и Серебрянского леса.

Российский источник также утверждает, что украинские военнослужащие контратаковали в районе Шандрыголово.

Ситуация возле города Доброполье (Донецкая область)

"Военкор" противника заявил, что захватчики отошли от Заповидного (юго-восток от Доброполья).

Кроме того, российские источники информировали, что Бойковка (юго-восток Доброполья) является спорной "серой зоной". Войска ВС РФ якобы продвинулись к югу и в центральную часть Нового Шахово (к востоку от Доброполья).

Оккупанты 23 и 24 сентября атаковали северо-восточнее Доброполья в районе Золотого Колодяза; восточнее Доброполья в районе Шахово и Нового Шахово; юго-восточнее – в районе Заповидного и в направлении Дорожного.

Российский милитарный блогер заявлял, что украинские войска контратаковали в районе Бойковки и Маяка (юго-восток от Доброполья).

Бои в районе Покровска (Донецкая область)

Геолокационные кадры, опубликованные 23 и 24 сентября, показывают, что украинские силы недавно продвинулись к востоку от Казацкого и в восточную часть Новопавловки, и что ВС РФ, вероятно, не удерживают позиции в Новопавловке.

Кадры с геолокацией свидетельствуют о том, что армия страны-агрессора имела продвижение в западной части Удачного (юго-западнее Покровска).

Атаки противника зафиксированы возле самого Покровска; севернее Покровска возле Родынского; к северо-востоку – в районе Новоэкономического, Николаевки, Красного Лимана, Сухецкого, Миролюбовки; восточнее Покровска в районе Мирнограда, Проминя, Казацкого; юго-восточнее Покровска в районе Лысовки; южнее Покровска в районе Чунишина и Шевченко и в сторону Новоукраинки; юго-западнее – в районе населенных пунктов Звирово, Котлино, Удачное, Молодецкое.

Российский блогер утверждал, что украинские Силы обороны контратаковали под Удачным.

Как писал OBOZ.UA, украинские защитники за минувшие сутки (24 сентября) уменьшили численность российской оккупационной армии на 940 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе с начала полномасшатбного вторжения составили 1 млн 54 тыс. 90 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!