Украинские защитники за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 940 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 54 тыс. 90 человек.

Ликвидировано также вражескую технику и вооружение. Обновленные данные по потерям РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии накануне, 24 сентября, украинские воины уничтожили 2 боевые бронированные машины (23 287), 38 артиллерийских систем (33 133), 5 РСЗО (15 01) и 4 средства ПВО (12 22)

Потерял враг также 415 БПЛА оперативно-тактического уровня (63 235), 120 единиц автомобильной техники и автоцистерн (62 736).

Также за время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине в целом 11 201 танк, 426 самолетов, 345 вертолетов, 28 кораблей, одну подводную лодку, 3975 единиц спецтехники и 3747 крылатых ракет.

Напомним, недавно украинские бойцы уничтожили вражеский наступательный путепрокладчик – ИМР-3М. Инженерная машина разграждения предназначена для расчистки пути другим моторизованным войскам в сложных условиях наступления.

Как писал OBOZ.UA, украинским бойцам удалось уничтожить два вражеских беспилотника "Ланцет". Успешная работа была проведена на Северском направлении. Российские беспилотники поразили FPV-дроны.

