Украинские войска восстановили утраченные позиции в районах Часового Яра, Торецка и Покровска, но у врага тоже есть успехи – ISW

Украинским военным удалось восстановить утраченные позиции в районах Часового Яра, Торецка и Покровска. Однако российские оккупанты также имеют продвижение вблизи данных участков.

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Об этом говорится в Институте изучения войны (ISW). ВСУ снова контролируют позиции в центре Часового Яра.

Геолокационные материалы, опубликованные 30 декабря, свидетельствуют, что подразделения российской 98-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) направляют свои действия на украинские силы в центральной части Часового Яра. Это может свидетельствовать о недавнем продвижении украинских сил в центр города. В то же время Z-блоггеры заявили, что российские войска продвинулись в Десятом микрорайоне на севере Часового Яра и захватили железнодорожную станцию на северо-западе города 30 декабря. Однако аналитики ISW не подтвердили эти утверждения.

Спикер украинской группы войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что украинские силы продолжают удерживать тактически важный огнеупорный завод, а интенсивность российских атак на эту позицию несколько снизилась. По словам российских источников, войска РФ пытаются закрепиться в северной части Часового Яра, в то время как украинские силы совершили две контратаки. 30 декабря как украинские, так и российские войска продвинулись в направлении Торецка.

Геолокационные материалы, опубликованные в этот день, свидетельствуют, что украинские силы восстановили утраченные позиции на северо-западе Торецка. В то же время геолокационные кадры, опубликованные 26, 29 и 30 декабря, показывают, что российские войска продвинулись на северо-западе Торецка, а также на западе города.

Сообщается, что россияне атаковали в Торецке и западнее Торецка в районе Щербиновки 29 и 30 декабря. Трегубов заявил 29 декабря, что уличные бои там продолжаются и действуют подразделения российской 132-й мотострелковой бригады (51 САА), включая операторов беспилотников.

Украинские и российские силы недавно совершили продвижение в районе Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 29 декабря, свидетельствуют, что украинские войска возобновили контроль над позициями к востоку от Песчаного (южнее Покровска). Другие геолокационные материалы, опубликованные 30 декабря, демонстрируют, что российские войска продвинулись к северо-западу от Даченского (южнее Покровска) и к западу от Песчаного.

Российские блоггеры заявляют о продвижении войск РФ к северо-западу от Покровска в направлении Барановки, к западу от Волкового и в направлении Котлино, а также о захвате большей части Новоелизаветовки. Однако ISW не смог подтвердить эти утверждения.

Российские войска продолжали наступательные действия:

к северо-востоку от Покровска в районах Воздвиженки, Миролюбовки и Променя;

к юго-востоку в районах Зеленого и Лисовки;

на юг в районах Даченского, Нового Труда, Зеленого и Шевченко;

на юго-запад в районах Волкового, Котлино, Соленого, Нововасильевки, Новоленовки, Новоелизаветовки и Украинки 29 и 30 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области продолжаются ожесточенные бои. Ни одной из сторон не удалось получить подтвержденное продвижение, хотя и украинские, и российские источники утверждали обратное.

Россияне вели наступательные операции вблизи Суджи, а украинские военные контратаковали на широком фронте от Коренево до Суджи, а также отразили массированный российский механизированный штурм.

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