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Украинские взрывотехники уничтожили на полигоне одновременно 200 "Градов", которыми Россия обстреливала Донбасс. Видео

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
2,2 т.
Украинские взрывотехники уничтожили на полигоне одновременно 200 'Градов', которыми Россия обстреливала Донбасс. Видео

В Донецкой области взрывотехники Нацполиции одновременно уничтожили на полигоне около 200 "Градов", которыми войска РФ обстреливали регион. Это одна из самых масштабных ликвидаций, проводимых полицейскими.

Видео дня

Всего с начала полномасштабной войны с Россией специалисты взрывотехнической службы полиции Донетчины ликвидировали около 3500 боеприпасов. Подробности, а также впечатляющее видео с полигона опубликовали на сайте Главного управления Нацполиции Украины в Донецкой области (чтобы просмотреть кадры, доскролльте новость до конца).

Украинские взрывотехники уничтожили на полигоне одновременно 200 ''Градов'', которыми Россия обстреливала Донбасс. Видео

В полиции Донбасса рассказали, что взрывотехники уничтожили на полигоне одновременно 200 "Градов", которыми РФ обстреливала Донбасс. Правоохранители отметили, что это одна из самых масштабных ликвидаций, проведенных полицейскими.

"В общей сложности с начала полномасштабной войны полиция уничтожила около 3500 боеприпасов. Специалисты взрывотехнической службы полиции выезжали на все обстрелы гражданской инфраструктуры. Среди того, чем оккупанты убивали жителей Донецкой области, - более 300 ракет", - говорится в сообщении.

Украинские взрывотехники уничтожили на полигоне одновременно 200 ''Градов'', которыми Россия обстреливала Донбасс. Видео

Как рассказал начальник отдела взрывотехнической службы полиции Донбасса Сергей Нестеров, в течение 2022 года он и его коллеги совершили более 1400 выездов – рекордное количество за все годы войны. Преимущественно стражи порядка ездили обследовать места прилетов и разминировать деоккупированные территории.

Украинские взрывотехники уничтожили на полигоне одновременно 200 ''Градов'', которыми Россия обстреливала Донбасс. Видео

В ходе выездов полицейским пришлось иметь дело с боеприпасами, с которыми до 24 февраля 2022 года они не сталкивались: авиационными бомбами, ракетами воздушного и наземного базирования.

Взрывотехники констатируют, что чаще всего для обстрелов Донетчины Россия использовала ракеты С-300 – таких было обнаружено 167. На втором месте по частоте использования - ракеты Х-59, ими нанесен 51 удар.

Украинские взрывотехники уничтожили на полигоне одновременно 200 ''Градов'', которыми Россия обстреливала Донбасс. Видео

"Наша задача - идентифицировать боеприпас, которым был нанесен удар по школе, жилому дому или любому другому объекту инфраструктуры. Когда все обрушивается, то нам в этой огромной куче мусора нужно найти осколки, фрагменты оружия, которое использовал враг. Это доказательство российского военного преступления", - подчеркнул Нестеров.

Всего взрывотехники собрали и обезвредили около 3500 боеприпасов. Представляющие наибольшую опасность ликвидируют в условиях полигона. Каждый день полиция изымает большое количество российского вооружения, поэтому контролируемые взрывы совершают 2-3 раза в неделю.

Украинские взрывотехники уничтожили на полигоне одновременно 200 ''Градов'', которыми Россия обстреливала Донбасс. Видео

"С начала войны объем одноразового уничтожения обнаруженных опасных боеприпасов вырос в сотни раз. Как пример, сегодня мы уничтожили сразу 200 ракет РЗСВ "Град". Мероприятие состоялось совместно с инженерно-саперным полком 16 батальона ВСУ, за что им большая благодарность, потому что масштаб работ действительно колоссальный", - сообщил руководитель взрывотехнической службы ГУНП в Донецкой области.

Украинские взрывотехники уничтожили на полигоне одновременно 200 ''Градов'', которыми Россия обстреливала Донбасс. Видео
Украинские взрывотехники уничтожили на полигоне одновременно 200 ''Градов'', которыми Россия обстреливала Донбасс. Видео
Украинские взрывотехники уничтожили на полигоне одновременно 200 ''Градов'', которыми Россия обстреливала Донбасс. Видео
Украинские взрывотехники уничтожили на полигоне одновременно 200 ''Градов'', которыми Россия обстреливала Донбасс. Видео
Украинские взрывотехники уничтожили на полигоне одновременно 200 ''Градов'', которыми Россия обстреливала Донбасс. Видео
Украинские взрывотехники уничтожили на полигоне одновременно 200 ''Градов'', которыми Россия обстреливала Донбасс. Видео
Украинские взрывотехники уничтожили на полигоне одновременно 200 ''Градов'', которыми Россия обстреливала Донбасс. Видео

Напомним, ранее стало известно, что в Донецкой области погиб командир авиационной эскадрильи Даниил Мурашко. Выполняя боевое задание, пилот получил поражение своего самолета. Он до последнего пытался отвести подбитую машину как можно дальше от населенных пунктов – и не успел катапультироваться.

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