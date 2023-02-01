Украинские взрывотехники уничтожили на полигоне одновременно 200 ''Градов'', которыми Россия обстреливала Донбасс. Видео

В Донецкой области взрывотехники Нацполиции одновременно уничтожили на полигоне около 200 "Градов", которыми войска РФ обстреливали регион. Это одна из самых масштабных ликвидаций, проводимых полицейскими.

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Всего с начала полномасштабной войны с Россией специалисты взрывотехнической службы полиции Донетчины ликвидировали около 3500 боеприпасов. Подробности, а также впечатляющее видео с полигона опубликовали на сайте Главного управления Нацполиции Украины в Донецкой области (чтобы просмотреть кадры, доскролльте новость до конца).

В полиции Донбасса рассказали, что взрывотехники уничтожили на полигоне одновременно 200 "Градов", которыми РФ обстреливала Донбасс. Правоохранители отметили, что это одна из самых масштабных ликвидаций, проведенных полицейскими.

"В общей сложности с начала полномасштабной войны полиция уничтожила около 3500 боеприпасов. Специалисты взрывотехнической службы полиции выезжали на все обстрелы гражданской инфраструктуры. Среди того, чем оккупанты убивали жителей Донецкой области, - более 300 ракет", - говорится в сообщении.

Как рассказал начальник отдела взрывотехнической службы полиции Донбасса Сергей Нестеров, в течение 2022 года он и его коллеги совершили более 1400 выездов – рекордное количество за все годы войны. Преимущественно стражи порядка ездили обследовать места прилетов и разминировать деоккупированные территории.

В ходе выездов полицейским пришлось иметь дело с боеприпасами, с которыми до 24 февраля 2022 года они не сталкивались: авиационными бомбами, ракетами воздушного и наземного базирования.

Взрывотехники констатируют, что чаще всего для обстрелов Донетчины Россия использовала ракеты С-300 – таких было обнаружено 167. На втором месте по частоте использования - ракеты Х-59, ими нанесен 51 удар.

"Наша задача - идентифицировать боеприпас, которым был нанесен удар по школе, жилому дому или любому другому объекту инфраструктуры. Когда все обрушивается, то нам в этой огромной куче мусора нужно найти осколки, фрагменты оружия, которое использовал враг. Это доказательство российского военного преступления", - подчеркнул Нестеров.

Всего взрывотехники собрали и обезвредили около 3500 боеприпасов. Представляющие наибольшую опасность ликвидируют в условиях полигона. Каждый день полиция изымает большое количество российского вооружения, поэтому контролируемые взрывы совершают 2-3 раза в неделю.

"С начала войны объем одноразового уничтожения обнаруженных опасных боеприпасов вырос в сотни раз. Как пример, сегодня мы уничтожили сразу 200 ракет РЗСВ "Град". Мероприятие состоялось совместно с инженерно-саперным полком 16 батальона ВСУ, за что им большая благодарность, потому что масштаб работ действительно колоссальный", - сообщил руководитель взрывотехнической службы ГУНП в Донецкой области.

Напомним, ранее стало известно, что в Донецкой области погиб командир авиационной эскадрильи Даниил Мурашко. Выполняя боевое задание, пилот получил поражение своего самолета. Он до последнего пытался отвести подбитую машину как можно дальше от населенных пунктов – и не успел катапультироваться.