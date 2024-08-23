Пустая Суджа, украинский язык и покинутые местные, которыми занимаются ВСУ. Репортаж OBOZ.UA с Курщины

Корреспонденты Oboz.ua побывали в городе Суджа в Курской области России. В настоящее время город находится под контролем украинских военных – они туда вошли 6 августа.

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Суджа – небольшой районный центр в Курской области с населением в 7 тысяч человек. До границы с Украиной – около 10 км. Над городом установлен контроль украинских войск.

Заезжать туда небезопасно, поэтому группа СМИ находится в полном сопровождении украинских военных. Бросается в глаза поразительное отличие – полностью уничтоженных украинских городов российскими военными и Суджи – пустой, но практически целой. Проезжая по городу, можно заметить некоторые разрушения, но больше всего их в центре, где были расположены российские штабы. Но встречаются и редкие пожары в отдаленных районах или в пригороде.

Центральная площадь Суджи на момент визита журналистов была пустой. Видно разрушенную обстрелами администрацию города, народный дом и военкомат. Кроме того, повреждены здания полиции и ФСБ.

В глубине площади – полууничтоженный памятник Владимиру Ленину. В него влетел российский FPV-дрон. Военные говорят, что армия РФ поступила так намеренно.

''Мы хотели сохранить его. Даже обломки головы нашли, которые улетели во время боев за город. Но россияне для пропагандистской картинки взяли и уничтожили его дроном", – рассказал сопровождающий группу Вадим.

По улицам стоит передвигаться осторожно – под ногами могут быть боеприпасы, также существует опасность ударов FPV-дронами. Во время визита журналистов над городом фиксировали и несколько разведывательных беспилотников.

Жители Суджи говорят, что количество обстрелов за последние несколько дней уменьшилось. В городе нет колодцев, поэтому местные носят воду прямо из реки Суджа. Или берут ее в брошенных магазинах.

В поисках воды и еды по улицам бродят десятки брошенных животных – от крошечных кошек до огромных собак или даже лошадей.

С 20 августа в Судже начали принимать украинские военные медики. Они расположились в одном из зданий, где в подвале живут люди, которые не смогли выехать.

"Сегодня было 10-15 человек, провели прием, оказали помощь. Была женщина с осколочным ранением. Будем здесь лечить, я сделал хирургическую обработку раны, почистил ее. Завтра лечение продолжим", – рассказывал военный медик Владислав.

''Эвакуации в городе не было, а вся администрация сразу убежала. Также люди выехали. Кто имел авто. Те, кто без машин, – теперь сидят здесь и не знают, что им делать", – говорит 17-летняя жительница Суджи по имени Ульяна.

В городе самым распространенным транспортом стал велосипед или магазинная тележка. Именно с ними местные ходят за продуктами или за водой.

Ульяна – одна из самых молодых в убежище возле больницы, ведь большинство здесь – пожилые люди. Девушка рассказывает, что о войне в Украине почти ничего не знает.

''Все, что связано с Украиной, все, что, если что-то плохое, блокируется. Главное пропагандировать то, что эта война (нападение на Украину. – Ред.) нужна. Россияне думают, что украинцы плохие. Это все хорошо и очень сильно работает, и потому каждый раз, когда россияне видят украинцев, они думают, что сейчас что-то случится плохое, они убьют кого-то", – добавляет девушка.

Местные живут в большом подвале. Еду готовят на открытом огне, спят на матрасах. К украинским военным относятся дружелюбно.

''Это хорошо, что украинцы нам привезли воды, потому что без воды мы сидели целую неделю. Ни света, ни воды, ни газа, ничего не было. Воду привезли, хлеба чуть-чуть, еды. В общем, нормально'', — говорит одна из женщин.

А вот на вопрос, когда началась война, местные люди ответить не могут. Так же как и на вопрос об эвакуации.

''Я не знала. Я занималась своими делами, делала консервацию, в огороде, компот закрывала. Я даже не знала, что началась война! А когда началась? Да, знаете, вообще как-то неожиданно. Я даже сейчас ничего не могу понять. Я вышла только на улицу, а у нас девочка ходит, которая ухаживает за пожилыми людьми. Она говорит: а вы что дома сидите? Я спрашиваю, а что такое? Я ведь с юмором женщина. Говорю, а что такое? Война, эвакуирует всех. Я говорю, как? Уже давно. А нам никто ничего не говорил, мы даже ничего не знали! Ибо неделю уже света не было. Я думала, может, что-то на станции случилось. Бывает, что выключают. Ну, включат, и хорошо", – говорит Алла Александровна.

Российская сторона не обращалась с просьбой организовать никаких гуманитарных коридоров для своих гражданских граждан.

Украина не намерена принудительно вывозить гражданских россиян из зоны боевых действий на свою территорию, это будет депортацией.