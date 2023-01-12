Украинские защитники получили 70 стальных блиндажей от 'Метинвеста'

Украинские бойцы по самым горячим направлениям продолжают получать специальные мобильные укрытия из волнистой стали. Такое укрытие, углубленное под землю на 1,5 метра, способно выдержать обстрел 155-мм снарядами, что очень важно в горячих точках, при этом собрать его можно в считанные часы, без помощи специальной техники.

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Об этом сообщается на сайте компании.

Производство укрытий наладила компания Метинвест, в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт", которую основал бизнесмен Ринат Ахметов.

Мобильные укрытия собирают прямо на позициях из секторов, каждый из которых весит до 50 кг. Потому доставить их на передовую и установить можно без помощи подъемных кранов и специального оборудования.

Для бойцов укрытия – не только защита от обстрелов, но и полевое жилье, продуманное до мелочей: здесь есть не только откидные кровати, но и отсек для хранения оружия, и даже место для буржуйки со специальными устройствами для просушки одежды и обуви.

Чтобы защитить больше бойцов, на предприятиях Метинвеста будут производить мобильные укрытия, пока не закончится война.

Напомним, с начала войны Метинвест направил на усиление обороноспособности страны и поддержание мирных украинцев более 2,8 млрд. грн. Из этой суммы 1,5 млрд грн – это средства, направленные на нужды армии.

Метинвест является одним из крупнейших поставщиков спецстали и защитной амуниции в Украине. В рамках "Стального фронта" металлурги передали на передовую уже более 150 тысяч бронежилетов, изготовленных из собственной спецстали, и приступили к изготовлению специальных бронированных щитов, которые способны защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия от поражения стрелковыми боеприпасами и обломками. Кроме того, Метинвест своими силами и в сотрудничестве с партнерами изготовит 2500 полевых печей для воинов и мирных жителей.