Украинские защитники получили от 'Стального фронта' почти 450 систем питания

С начала полномасштабной войны Группа Метинвест передала защитникам Украины 273 генератора и зарядные станции, а также солнечные панели и более 160 портативных зарядных устройств и аккумуляторов. Техника была предоставлена в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт", которую основал бизнесмен Ринат Ахметов для помощи ВСУ.

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Об этом сообщают на сайте компании.

Эта зима стала самой тяжелой для украинцев из-за массированных обстрелов энергообъектов, к которым прибегала руссия. В условиях энергетического террора аккумуляторы и генераторы – необходимая вещь, позволяющая военным и гражданским оставаться на связи, со светом и теплом.

На фронте генераторы помогают обеспечивать надежное электропитание военных объектов и оборудования – раций, телефонов и других систем связи, от которых зависит успех боевых задач. Также оборудование необходимо для создания более удобного быта бойцов. Наибольшую партию генераторов от Метинвеста получили воины Главного управления разведки и Государственной пограничной службы Украины.

В условиях отсутствия стабильного электроснабжения очень востребованы и зарядные станции. В отличие от генераторов, они не создают излишнего шума, что очень важно на передовой. В частности, 100 зарядных станций EcoFlow разной мощности Метинвест доставил защитникам из третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ: они будут заряжать радиостанции, роутеры и ретрансляторы, которые в рамках этой же поставки передала компания.

Также Метинвест продолжает производить и передавать на фронт специальные мобильные укрытия: бойцы получили уже более 200 стальных блиндажей. Эти капсулы бойцы углубляют в землю, сверху покрывают брусом – и получают надежное укрытие, способное выдержать даже обстрел 152-мм снарядами.

Как известно, "Стальной фронт" - это инициатива, в рамках которой предприятия Ахметова оказывают милитарную помощь стране. Они направили уже более 165 тысяч бронежилетов и 1,3 тысяч дронов: такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес. Кроме того, бойцы получили более 1800 тепловизоров, дальномеров и биноклей, а также 874 автомобиля. А для заправки машин предоставлено более 1,3 млн. литров горючего.