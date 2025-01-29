Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам врага прорвать фронт: произошло 174 боевых столкновения – Генштаб

На фронте в Украине в течение вторника, 28 января, по состоянию на 22:00 произошло 174 боевых столкновения воинов Сил обороны с российским оккупационным войском. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Покровском направлении - 75.

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На этом участке фронта армия РФ понесла наибольшие потери – в течение суток было обезврежено 275 оккупантов (убитыми и ранеными). Об этом говорится в сводке из передовой, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении враг семь раз без успеха штурмовал позиции подразделений ВСУ в районах Волчанска и Старицы.

На Купянском направлении наступательные действия россиян зафиксированы у Кутьковки, Кондрашовки, Двухлетней, Петропавловки, Новой Кругляковки и Богуславки, два боестолкновения продолжаются до сих пор 12 вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики девять раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Новоегоровки, Богуславки, Новолюбовки, Макеевки и в Серебрянском лесу Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Северском направлении враг 17 раз атаковал позиции украинских военных в районах Белогоровки, Новоселки и Верхнекаменского. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Краматорском направлении враг 11 раз штурмовал наши позиции вблизи Предтечино, Белой Горы и Часова Яра.

На Торецком направлении отбиты 17 атак противника в районах населенных пунктов Крымское, Дилиевка, Дачное, Торецк и Щербиновка. Еще одно боеприкосновение продолжается. Кроме того, враг нанес авиационный удар 4 управляемыми бомбами по населенному пункту Екатериновка.

На Покровском направлении 75 раз враг атаковал в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Сухой Яр, Лисовка, Зеленое, Возрождение, Шевченко, Покровск, Сергеевка, Удачное, Надеевка, Успеновка, Нововасиловка, Новоалександровка, Алексеевка, Дачное, Богдановка, Курахово и Улакли.

По предварительным данным, было обезврежено 275 оккупантов, из них 146 – безвозвратно. Также уничтожены четыре мотоцикла, четыре единицы автомобильной техники, один миномет, два средства спутниковой связи, две антенны БпЛА, также поврежден мотоцикл и миномет.

На Новопавловском направлении враг предпринял семь попыток прорвать нашу оборону недалеко от населенных пунктов Константинополь и Разлив. Кроме того, враг нанес авиаудары по населенным пунктам Комар и Новый Комар, сбросив семь КАБов.

На Гуляйпольском направлении захватчики пять раз атаковали населенный пункт Новоселка.

На Ореховском направлении оккупанты сбросили шесть управляемых авиационных бомб вблизи населенного пункта Калиновское.

В Приднепровском направлении войска России провели один штурм позиций наших защитников, успеха не имели, отошли.

В Курской области Силы обороны Украины отбивали десять атак противника, в настоящее время идет один бой. В то же время, враг нанес 15 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 27 управляемых бомб и совершил 255 артиллерийских обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне снизили интенсивность обстрелов на севере Украины, однако продолжают использовать широкий арсенал оружия для атак на приграничные области. В то же время они укрепляют свои оборонительные позиции, проводят укрепления на своей стороне границы.

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