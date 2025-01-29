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Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам врага прорвать фронт: произошло 174 боевых столкновения – Генштаб

Ольга Липич
War
4 минуты
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Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам врага прорвать фронт: произошло 174 боевых столкновения – Генштаб

На фронте в Украине в течение вторника, 28 января, по состоянию на 22:00 произошло 174 боевых столкновения воинов Сил обороны с российским оккупационным войском. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Покровском направлении - 75.

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На этом участке фронта армия РФ понесла наибольшие потери – в течение суток было обезврежено 275 оккупантов (убитыми и ранеными). Об этом говорится в сводке из передовой, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении враг семь раз без успеха штурмовал позиции подразделений ВСУ в районах Волчанска и Старицы.

На Купянском направлении наступательные действия россиян зафиксированы у Кутьковки, Кондрашовки, Двухлетней, Петропавловки, Новой Кругляковки и Богуславки, два боестолкновения продолжаются до сих пор 12 вражеских атак.

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам врага прорвать фронт: произошло 174 боевых столкновения – Генштаб

На Лиманском направлении российские захватчики девять раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Новоегоровки, Богуславки, Новолюбовки, Макеевки и в Серебрянском лесу Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам врага прорвать фронт: произошло 174 боевых столкновения – Генштаб

На Северском направлении враг 17 раз атаковал позиции украинских военных в районах Белогоровки, Новоселки и Верхнекаменского. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам врага прорвать фронт: произошло 174 боевых столкновения – Генштаб

На Краматорском направлении враг 11 раз штурмовал наши позиции вблизи Предтечино, Белой Горы и Часова Яра.

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам врага прорвать фронт: произошло 174 боевых столкновения – Генштаб

На Торецком направлении отбиты 17 атак противника в районах населенных пунктов Крымское, Дилиевка, Дачное, Торецк и Щербиновка. Еще одно боеприкосновение продолжается. Кроме того, враг нанес авиационный удар 4 управляемыми бомбами по населенному пункту Екатериновка.

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам врага прорвать фронт: произошло 174 боевых столкновения – Генштаб
Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам врага прорвать фронт: произошло 174 боевых столкновения – Генштаб

На Покровском направлении 75 раз враг атаковал в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Сухой Яр, Лисовка, Зеленое, Возрождение, Шевченко, Покровск, Сергеевка, Удачное, Надеевка, Успеновка, Нововасиловка, Новоалександровка, Алексеевка, Дачное, Богдановка, Курахово и Улакли.

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам врага прорвать фронт: произошло 174 боевых столкновения – Генштаб
Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам врага прорвать фронт: произошло 174 боевых столкновения – Генштаб

По предварительным данным, было обезврежено 275 оккупантов, из них 146 – безвозвратно. Также уничтожены четыре мотоцикла, четыре единицы автомобильной техники, один миномет, два средства спутниковой связи, две антенны БпЛА, также поврежден мотоцикл и миномет.

На Новопавловском направлении враг предпринял семь попыток прорвать нашу оборону недалеко от населенных пунктов Константинополь и Разлив. Кроме того, враг нанес авиаудары по населенным пунктам Комар и Новый Комар, сбросив семь КАБов.

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам врага прорвать фронт: произошло 174 боевых столкновения – Генштаб

На Гуляйпольском направлении захватчики пять раз атаковали населенный пункт Новоселка.

На Ореховском направлении оккупанты сбросили шесть управляемых авиационных бомб вблизи населенного пункта Калиновское.

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам врага прорвать фронт: произошло 174 боевых столкновения – Генштаб

В Приднепровском направлении войска России провели один штурм позиций наших защитников, успеха не имели, отошли.

В Курской области Силы обороны Украины отбивали десять атак противника, в настоящее время идет один бой. В то же время, враг нанес 15 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 27 управляемых бомб и совершил 255 артиллерийских обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам врага прорвать фронт: произошло 174 боевых столкновения – Генштаб

Как сообщал OBOZ.UA, россияне снизили интенсивность обстрелов на севере Украины, однако продолжают использовать широкий арсенал оружия для атак на приграничные области. В то же время они укрепляют свои оборонительные позиции, проводят укрепления на своей стороне границы.

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