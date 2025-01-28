Оккупанты на севере уменьшили количество обстрелов и строят укрепления со своей стороны границы – ОТГ 'Северск'

Российские оккупанты на севере Украины уменьшили интенсивность обстрелов, однако продолжают использовать широкий арсенал оружия для атак на приграничные области. В то же время они укрепляют свои оборонительные позиции, возводят укрепления на своей стороне границы.

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Об этом пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск "Северск" полковник ВСУ Вадим Мысник рассказал в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, несмотря на понижение активности, враг ежедневно обстреливает Черниговскую, Сумскую и часть Харьковской областей, которые находятся в зоне ответственности группировки.

"Это северное пограничье нашего государства, и враг ежесуточно не останавливает обстрелы с территории России, в частности, по Черниговской, Сумской, части Харьковской областей, которые находятся в зоне ответственности нашей группировки. Мы определенное уменьшение количества обстрелов, активности в последние дни замечаем", – сказал Мысник.

Даже несмотря на снижение активности, оккупанты не прекращают применять все имеющиеся в их арсенале виды оружия, включая беспилотные летательные аппараты, FPV-дроны, минометы, артиллерию и в отдельных случаях реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Кроме того, россияне активно используют неуправляемые авиационные ракеты с вертолетов, а также сбрасывают КАБы с самолетов.

Несмотря на эти угрозы, Силы обороны Украины активно реагируют на воздушные атаки, нанося удары по территории России, в частности по Брянской и Курской областям.

"Конечно, там, где есть возможность, наши Силы обороны действуют в ответ. И мы чувствуем результат того, что наши Силы обороны наносят удары вглубь российской территории, именно в глубину и Брянской, и Курской области", – сказал Мысник.

Относительно усиления обороны полковник отметил, что на севере сформирована единая система обороны. В то же время для усиления укреплений используются новые технические разработки.

Мысник также подчеркнул, что оккупанты на севере постоянно применяют диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), на что наши Силы обороны отвечают с помощью воздушной разведки и противодиверсионных резервов.

Относительно вражеской группировки на северной границе представитель отметил, что, хотя большой группировки не наблюдается, враг продолжает укреплять свои позиции со своей стороны границы. Он также добавил, что россияне имеют развитую транспортную инфраструктуру и могут оперативно перебрасывать силы при необходимости, и наши силы внимательно следят за ситуацией, готовясь к разным вариантам развития событий.

Стоит отметить, что подразделения Сил обороны Украины во время боев за последние сутки продвинулись в Торецке и вернули некоторые позиции. Но и оккупанты прошли вперед в некоторых секторах этого города, а также в районе Часова Яра и на Кураховском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно оккупационные войска РФ добились дальнейшего продвижения в Великой Новоселке. В ISW спрогнозировали действия врага после захвата поселка в контексте дальнейших наступательных операций весной и летом 2025 года.

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