Украинские войска вернули утраченные позиции в районе Торецка, враг продвинулся на нескольких направлениях – ISW

Подразделения Сил обороны Украины во время боев в течение последних суток продвинулись в Торецке и вернули некоторые позиции. Но и оккупанты прошли вперед в некоторых секторах этого города, а также в районе Часова Яра и на Кураховском направлении.

Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) в своде за 27 января. Аналитики на картах показали военную обстановку в указанных городах Донетчины.

Бои в районе Часова Яра

Геолокационные кадры, опубликованные 26 января, показывают, что ВС РФ недавно продвинулись вдоль улиц Мира и Горького в центральной части Часова Яра. Но в ISW не подтверждают, что они прошли вперед также к северу от города в районе Григоровки и Орехово-Васильевки.

Оккупанты провели наземные атаки вблизи самого Часового Яра и к югу от него в районе Ступочек, Белой Горы и Претечино 26 и 27 января.

Представитель оперативно-тактической группы войск "Луганск" подполковник Дмитрий Запорожец 27 января заявил, что российские войска увеличивают количество боевой техники, особенно бронированных боевых машин, на направлении Часова Яра, а недавно они взорвали трубы канала Северский Донец – Донбасс в нескольких местах, чтобы создать проходы для бронетехники, атак и логистики.

Военный добавил, что подразделения чеченского спецназа "Ахмат" и российской диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич" действуют на юго-восточной окраине Часова Яра и, вероятно, прошли подготовку по проведению штурмовых операций. Также в городе продолжают действовать подразделения российской 98-й воздушно-десантной дивизии, включая ее 215-й разведывательный батальон и 331-й полк.

Торецкое направление

Геолокационные кадры, опубликованные 26 января, указывают, что Силы обороны Украины продвинулись на северо-западе Торецка, восстановив ограниченные позиции. При этом дополнительные кадры от 27 января указывают на то, что и российские войска недавно продвинулись в городе, а именно в северной его части – в районе шахты "Торецкая". В последние два дня оккупанты продолжали атаковать вблизи самого Торецка; к северу от него в районе Дылевки и Крымского; к западу – возле Щербиновки.

Сообщается, что в Торецке действуют подразделения российской 132-й мотострелковой бригады (51-я общевойсковая армия, ранее 1-й армейский корпус "ДНР", а операторы БПЛА 56-го батальона спецназа (51-я армия) наносят удары по украинским позициям в районе Катериновки (к северо-востоку от Торецка).

Кураховское направление

Со ссылкой геолокационные кадры указывается, что ВС РФ продвинулись в северной части Андреевки к северо-западу от Курахово. Российские военкоры утверждали, что те также прошли дальше от Славянки, а именно в направлении трассы Т-0515 Покровск – Андреевка. Однако ISW не обнаружил этому подтверждения.

Отмечается, что на Кураховском направлении оккупанты атаковали в районе Шевченко, Андреевки, Дачного, Константинополя и Улаклов, а также возле Янтарного, Розлива и Зеленовки 26 и 27 января.

Ныне в районе Андреевки действуют подразделения российской 114-й мотострелковой бригады (51-я армия); в районе Дачного – части 103-го мотострелкового полка и 68-го танкового полка (оба из 150-й мотострелковой дивизии, 8-й армии, Южного военного округа); тякже там замечены захватчики из 33-го мотострелкового полка (20-я дивизия, 8-я армия).

Как сообщал OBOZ.UA, недавно оккупационные войска РФ добились дальнейшего продвижения в Великой Новоселке. В ISW спрогнозировали действия врага после захвата поселка в контексте его дальнейших наступательных операций весной и летом 2025 года.

