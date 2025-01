Украинские войска продвинулись на Курщине и возобновили позиции в Торецке: анализ ISW

Силы обороны Украины в ходе боевых столкновений 26 января продвинулись в Курской области РФ. Российская пропаганда на этом фоне заявляла об украинской разведывательной миссии боем в районе поселка Теткино.

Видео дня

Также ВСУ восстановили некоторые позиции в Торецке на Донетчине. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Курская операция ВСУ

Ссылаясь на геолокационные кадры, опубликованные 26 января, аналитики отметили, что украинские силы недавно незначительно продвинулись в центральной части поселка Погребки (к северу от Суджи) и в лесной местности к северо-западу от Косицы (к северо-востоку от райцентра). Российские провоенные блогеры утверждали, что украинские войска проводили контратаки возле Погребков.

Известно, что в районе этого поселка действуют подразделения 34-й мотострелковой бригады (49-я общевойсковая армия, Южный военный округ); вблизи Косицы к северу от Суджи – части 1427-го мотострелкового полка (сформированного в ходе частичного призыва резерва 2022 года); также на Курщине задействованы элементы российских 106-й и 76-й ( включая 234-й полк) воздушно-десантных дивизий.

Российские источники 26 января заявили, что украинские силы "безуспешно" пытались пересечь российско-украинскую границу в направлении поселка Теткино (к западу от главного украинского выступа в Курской области РФ), и некоторые охарактеризовали эту активность как разведывательную миссию боем.

Бои на Торецком направлении

Геолокационные кадры, опубликованные 26 января, указывают на то, что ВСУ недавно восстановили ограниченные позиции на северо-западе Торецка. Командир украинского батальона, действующий на этом направлении, сообщил, что украинские силы сохраняют позиции в административных границах города.

Российские же военкоры утверждали, якобы ВС РФ продвигаются в Крымском (к северу от Торецка) и Петровке (к западу), но ISW не обнаружил подтверждения этому заявлению.

Согласно его данным, 25-26 января оккупанты продолжали наступления вблизи и внутри Торецка, в том числе возле шахты "Торецкая" на севере города. Там действуют подразделения 132-й мотострелковой бригады (51-я общевойсковая армия, бывший 1-й АК "ДНР").

И в то же время аналитики оценивают, что войска РФ "готовы захватить Торецк в ближайшие дни". Если они перебросят подразделения Восточного военного округа (ВВО) с Великой Новоселки для усиления своей группировки на Торецком направлении, то это будет свидетельствовать о новых приоритетных усилиях России по возобновлению наступления в направлении Константиновки.