Зеленский объяснил, для чего ВСУ сохраняют буферную зону на Курщине. Видео

В Курской области России наши Силы обороны удерживают территорию полгода. Это необходимо с целью защиты украинской земли – Сумщины и Харьковщины.

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Об этом сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский вечером в воскресенье, 26 января, в традиционном обращении к гражданам. Видео опубликовал YouTube-канал Офиса президента.

Зеленский сообщил, что в воскресенье заслушал много докладов военных. Также разговаривал с министром обороны Рустемом Умеровым о ситуации на фронте. Особое внимание они уделили ключевым направлениям: украинской Донетчине и российской Курщине.

"Скоро уже пол года наших активных действий на Курщине ради защиты украинской земли. Мы сохраняем буферную зону на территории России, чтобы обезопасить от российских наступлений наши Сумы и Харьков", – заявил президент.

За отвагу на Курщине Зеленский отметил воинов 95-й отдельной бригады.

Также он поблагодарил воинов 25-й отдельной воздушно-десантной и 68-й отдельной егерской бригад за эффективность на Покровском направлении; 24-ю и 100-ю отдельные механизированные бригады за героизм в боях за Часов Яр и Торецк.

За неполные сутки 26 января (по состоянию на 16:00) на Курском направлении было зафиксировано пять боестолкновений. Вдоль всей линии фронта – 99.

Как писал OBOZ.UA, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал операцию на Курщине. Главный вывод, по его словам, состоит в том, что нужно готовиться не только к обороне, но и к активному наступлению.

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