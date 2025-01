В ISW спрогнозировали действия войск Путина после захвата Великой Новоселки. Карта

Российские войска недавно добились дальнейшего продвижения в Великой Новоселке на фоне заявлений агрессора о том, что они якобы захватили весь поселок 26 января. Минобороны России, в частности, уделяет необычно много внимания заявленному захвату населенного пункта в рамках информкампании по формированию восприятия Западом ситуации на фронте и ослаблению международной поддержки Украины.

Так считают аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Они предположили, что захват Великой Новоселки предоставит командованию ВС РФ возможности и точку принятия решения о том, следует ли передислоцировать оттуда силы на другие более приоритетные направления для дальнейших наступательных операций весной и летом 2025 года.

Продвижение оккупантов в Великой Новоселке

Отмечается, что геолокационные кадры, опубликованные 26 января, показывают, как российские войска продвинулись на север вдоль улицы Центральная в северной части поселка. Некоторые российские источники, включая минобороны, утверждали, что армия РФ "полностью захватила Великую Новоселку", в то время как другие российские источники говорили, что речь идет о "захвате" ее большей части. Блогеры-пропагандисты же заявляли, что войска РФ все еще "очищают поселок от украинских войск", включая северную часть, и что ВСУ все еще контратакуют в этом районе.

"Однако ISW обнаружил геолокационные доказательства, позволяющие оценить, что российские войска занимают 89% населенного пункта", – говорится в сводке.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Виктор Трегубов заявил 26 января, что российские войска не заняли всю Великую Новоселку и Силы обороны сохраняют позиции в поселке. Воины 110-й ОМБр им. генерал-хорунжего Марка Безручко, действующие в этом районе, указали, что бои в населенном пункте продолжаются, а оккупанты не представляют угрозы окружения подразделений бригады.

Тем временем аналитический ресурс DeepState в сообщении от 27 января показал визуальную фиксацию войск РФ в центральной части Великой Новоселки. Согласно его данным, оккупанты ходят по поселку со своими триколорами и запускают салюты.

"Мы не наблюдали независимых доказательств того, что российские силы окружают украинские войска в Великой Новоселке. Украинская бригада также сообщила, что ни российские, ни украинские силы не могут использовать тяжелую технику из-за паритета ударов вблизи линии соприкосновения и что обе стороны имеют "примерный паритет" с точки зрения артиллерии и FPV-дронов, но россияне имеют "огромное" превосходство в живой силе в этом районе", – указали в ISW.

Бригада ВСУ также заявила, что защитники наносят артиллерийские и беспилотные удары по врагу в Великой Новоселке, а река Мокрые Ялы, протекающая через западную часть поселка, является препятствием для российского продвижения. По данным Генштаба ВСУ, 25 и 26 января российские войска продолжали наступательные операции в районе Великой Новоселки, к северо-востоку от нее в районе Раздольного и к западу – возле Новоселки.

Россия использует ситуацию в Великой Новоселке для своих информкампаний

Минобороны РФ днем ​​26 января опубликовало кадры, якобы показывающие, как российские войска наносят термобарические артиллерийские удары по украинским военным в Великой Новоселке, и заявило, что штурмовые группы россиян "зачищают украинские позиции".

Позже оно хвасталось, якобы подразделения 5-й танковой бригады и 40-й бригады морской пехоты "захватили всю Великую Новоселку", а министр обороны РФ Андрей Белоусов "поздравил командование и личный состав двух бригад".

Впоследствии оборонное ведомство страны-агрессора опубликовало кадры, якобы показывающие российские флаги в нескольких районах поселка. Провоенные блогеры кричали, мол, подразделения российской 37-й мотострелковой бригады также участвовали в заявленном "захвате" Великой Новоселки, и жаловались, почему это командование не упомянуло ее в своих заявлениях.

"В последнее время российское минобороны не объявляло о заявленных захватах населенных пунктов с такой помпой и так быстро, как это было 26 января. Россия, вероятно, пытается использовать заявленный захват Великой Новоселки, чтобы повлиять на западное восприятие ситуации на поле боя в Донецкой области, продвигать нарративы о том, что российские достижения неизбежны и что украинские позиции быстро ухудшаются", – считают в ISW.

По мнению аналитиков, российские достижения на западе Донетчины продолжают быть постепенными и намного ниже темпов, которые являются обычными для современной механизированной войны. Кроме того, остается неясным, смогут ли оккупанты быстро продвинуться за пределы Великой Новоселки, поскольку неясно, какую боевую мощь все еще сохраняют подразделения Восточного военного округа РФ (ВВО) после нескольких месяцев непрерывных наступательных операций.

Поселок Великая Новоселка Волновахского района расположен рядом с несколькими реками, что, вероятно, затруднит дальнейшее тактическое продвижение оккупантов в этом районе. Эксперты также напомнили, что российская армия исторически испытывала трудности с переправами через реки, поэтому тактические особенности такой местности осложнят ее способность использовать захват Великой Новоселки для достижения оперативно значимых успехов на западе Донетчины.

Что принесет агрессору вероятный захват Великой Новоселки

В ISW считают, что захват поселка, вероятно, предоставит возможности и точку принятия решения российскому военному командованию о том, следует ли передислоцировать элементы российского Восточного военного округа (ВВО) из района Великой Новоселки в другие приоритетные оперативные районы.

"Любая передислокация элементов ВВО оттуда в течение ближайших недель укажет приоритетные оперативные районы российского военного командования для наступательных операций весной и летом 2025 года", – подчеркнули аналитики.

Они напомнили, что элементы российского ВВО были основной боевой силой на направлениях Угледар и Великая Новоселка по крайней мере с начала 2023 года, отражали украинское контрнаступление летом 2023-го и позднее активизировали наступательные операции в этом районе осенью 2024-го. Они участвовали в захвате Угледара в сентябре и октябре 2024 года и успешно использовали захват населенного пункта для продвижения на север в направлении Курахово и на запад в направлении Великой Новоселки в течение следующих трех месяцев.

Считается, что захват Великой Новоселки предоставит российскому военному командованию момент принятия решения, в течение которого оно может следовать нескольким вариантам действий. Поселок защищен от украинской контратаки благодаря расположению вблизи реки Мокрые Ялы. Так что российское военное командование может решить сохранить элементы ВВО в западной части Донетчины и продолжить наступление в направлении административной границы Донецкой и Днепропетровской областей, которая проходит к северу и западу от Великой Новоселки.

"Это решение будет означать, что российские военные отдают приоритет продвижению к административной границе как можно быстрее по сравнению с другими направлениями наступления в Донецкой области или других прифронтовых районах. Однако остается неясным, сколько боевой мощи все еще сохраняют элементы ВВО после участия в интенсивных операциях в течение более чем шести месяцев", – оценили эксперты.

Также российское военное командование может сохранить некоторые элементы ВВО в районе Великой Новоселки, чтобы продолжить ограниченные атаки и сковывать ВСУ на этом участке передовой, но передислоцировать большую часть ВВО в другой прифронтовой район. В настоящее время оккупанты усиливают наступательные операции на участках фронта в районе Купянска, Боровой, Часова Яра, Торецка и Покровска, а также продолжают работу по "ликвидации остатков" украинских выступов на Кураховском направлении и в Курской области РФ.

"Украинские официальные лица также недавно предупредили, что ВС РФ могут еще возобновить наступательные операции в Запорожской области в этом году. Так, российское военное командование может передислоцировать элементы ВВО на любое из этих направлений, и именно эта передислокация станет индикатором приоритетных направлений РФ на весну и лето 2025 года", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ОСУВ "Хортица" прямо указали, что войска РФ ставят своей целью окружить Великую Новоселку. Там отметили, что у поселка на Новопавловском направлении фронта ситуация для украинских сил сложная, но защитники продолжают держать оборону в условиях тяжелых боев.

