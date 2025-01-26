Бои за Великую Новоселку продолжаются: в ВСУ опровергли заявления об окружении

В Вооруженных силах Украины опровергли оккупацию Великой Новоселки и оставление этого населенного пункта Силами обороны: на утро 26 января поселок не находился под полным контролем российских войск. Украинские воины продолжают держать оборону и отбивают вражеские атаки.

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Угрозы оцепления украинских сил в этом поселке на данный момент нет. Такое заявление сделали в 110-й отдельной механизированной бригаде имени генерал-хорунжого Марка Безручко.

В первую очередь в бригаде, выполняющей боевые задания на этом направлении подчеркнули, что "котел" оккупантам там создать не удается.

"Сразу отметим, угрозы окружению наших подразделений нет. Наши защитники сражаются, как львы – с чрезвычайной храбростью", – говорится в сообщении.

В 110 ОМБр добавили, что за последние дни враг нарастил усилия в районе Великой Новоселки.

"Противник огромными силами пехоты пытался блокировать наши опорные пункты. Применение техники свелось на нет, как с нашей, так и со стороны противника. Все, что приближалось ближе километра к линии столкновения – уничтожалось", – говорят в бригаде.

Там подчеркнули, что если по артиллерии и FPV на направлении у украинских и российских сил установился приблизительный паритет, то по количеству пехоты враг имеет значительное преимущество.

"Но крови мы у них хорошо попили и продолжаем кровопускание. Из районов, где возникала угроза окружения, наши подразделения, используя погодные условия, умело вышли. Это не значит, что мы полностью вышли из города, бои в Великой Новоселке продолжаются. Все действия направлены на минимизацию собственных потерь и максимальное поражение противника", – отметили в 110 ОМБр.

В то же время военные утверждают, что при текущих обстоятельствах вероятный захват Великой Новоселки не принесет существенных преимуществ врагу, напротив – станет для него в определенной степени ловушкой.

"О перспективах противника. Продолжать наступление из Великой Новоселки у орков уже не получится. Возникла типичная ситуация для москалей "главное сделать флаговтык". Цена и перспективы неважны. Река Мокрые Ялы, которая создавала проблемы для обеспечения наших подразделений, теперь стала преградой для продвижения уже противника. Войдя в Великую Новоселку враг попал в огневой мешок, где покоя ему. не будет, любое движение пресекается снарядами и дронами", – объяснили в бригаде.

Там также добавили: целых зданий в населенном пункте не осталось. Так что прятаться от украинских ударов россиянам просто будет негде.

Ранее в этот день в проекте DeepState заявили, что по состоянию на утро 26 января российские войска оккупировали Времьевку, а также продвинулись в Великой Новоселке, Торецке, Котлино и возле него, а также вблизи Надеевки и Петропавловки.

Напомним, ранее в ОСГВ "Хортица" признали, что ситуация вблизи Великой Новоселки в Донецкой области сложная, но защитники держат оборону в условиях тяжелых боев.

По состоянию на 24 января россияне пытались окружить этот населенный пункт. Но у подразделений Сил обороны есть "определенные планы" по недопущению такого развития событий. Также в ОСГВ "Хортица" добавили, что "ситуация находится в фокусе внимания" главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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