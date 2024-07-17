Украинские защитники продолжают решительно давать отпор врагу: произошло 86 боевых столкновений – Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают штурмы позиций украинских защитников в попытках улучшить свое тактическое положение. На сегодняшний день наиболее горячим является Покровское направление. Однако, как уверяет Генштаб ВСУ, Силы обороны Украины успешно срывают планы оккупантов.

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Как отмечено в итоговой за сутки сводке Генштаба, всего за сутки произошло 86 боевых столкновений. За это время захватчики нанесли по территории Украины три ракетных и 46 авиаударов, сбросили 82 КАБов и пытались нанести поражение 417 дронами-камикадзе.

На Харьковском направлении враг пять раз атаковал оборонительные рубежи наших подразделений неподалеку от Волчанска и Глубокого.

На Купянском направлении противник девять раз проводил наступательные штурмы в районах Синьковки, Новоселовки, Песчаного, Берестового и Андреевки. Украинские защитники отбили шесть атак, еще три продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики шесть раз безрезультатно атаковали позиции украинцев недалеко от Невского и Макеевки.

На Северском направлении враг наступал в районах Верхнекаменского, Северного и Переездного. Защитники украинской земли остановили восемь атак россиян, еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении продолжается два боеприкосновения вблизи Клищиевки.

На Торецком направлении россияне семь раз атаковали силы обороны у Северного, Торецкого и Нью-Йорка. Наши воины остановили шесть вражеских атак, одна атака продолжается.

На Покровском направлении с начала этих суток россияне 19 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Калиново, Прогресс и Новоселовка Первая. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

За сутки на этом направлении было обезврежено 192 оккупанта, 74 из них – безвозвратно. Также уничтожены танк, две бронемашины "Тигр", два БПЛА "Ланцет" и один Supercam. Кроме этого, повреждены БТР, танк, два МТ-ЛБ и автомобиль.

На Кураховском направлении враг 17 раз атаковал наши позиции вблизи Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Прасковьевки. По уточненной информации, два боя еще продолжаются.

На Времивском направлении захватчики совершили наступательные действия возле Водяного и Константиновки. В конце концов, во время двух боеприкосновений они потерпели неудачу.

На Приднепровском и Ореховском направлениях все усилия оккупантов потеснить наши подразделения с занимаемых позиций также не имели успеха. На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, заверили в Генштабе.

"Сегодня стоит отметить воинов 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике", – добавило командование ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным британской разведки, среднесуточные потери армии РФ в Украине в мае и июне выросли до рекордных 1262 и 1163 убитыми и ранеными соответственно. Это стало самыми высокими показателями за все время полномасштабной войны.

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