Украинские защитники уничтожили 5 дронов оккупантов на Николаевщине и Херсонщине. Фото

Силы обороны Украины в течение 22 апреля и утра 23 апреля сбили четыре вражеских дрона-камикадзе "Ланцет". Они были обнаружены в небе над Николаевской и Херсонской областями. Позже стало известно, что утром в воскресенье над Николаевщиной "приземлили" пятый беспилотник – разведывательный "Мерлин".

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Деталями поделилась в Facebook пресс-служба воздушного командования "Юг". Уточняется, что воздушные цели-"Ланцеты" ликвидировали мобильные огневые группы Херсонской зенитной ракетной бригады.

Военные также показали фотографии обломков российских дронов-камикадзе.

"Вместе к победе!" – написала в посте служба по связям с общественностью воздушного командования "Юг".

Кроме "Ланцетов" поражение потерпел российский разведывательный БПЛА типа "Мерлин". Его сбили около 11:50 воскресенья в Николаевской области воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг", уточнили в ведомстве.

По своей сути БПЛА "Ланцет" является беспилотным барражирующий боеприпасом. Этот дрон разработала российская компания ZALA и впервые представила на выставке в 2019 году.

Известно, что оккупанты активно применяют "Ланцеты" на захватнической войне в Украине, в частности, против военной техники.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Защитники нашей страны за 22 апреля ликвидировали еще 690 военнослужащих армии РФ. Общие потери противника в живой силе за все время полномасштабной войны достигли 186 420 человек.

– Сколько российской военной техники сожгли Силы обороны – читайте в статистике Генштаба по ссылке.

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