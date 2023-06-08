Украинские защитники устроили минометное 'шоу' для окупантов под Бахмутом: видео уничтожение захватчиков

Украинские военные продолжают активно противостоять армии захватчика, и на некоторых участках фронта ведут наступательные действия. На Бахмутском направлении защитники совершили еще один успешный штурм враждебных позиций.

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Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Военные Государственной пограничной службы Украины совместно с Вооруженными силами Украины устроили для оккупантов настоящее минометное "шоу".

Так, возле Бахмута военные обнаружили движение вражеской группы и эффективно отработали по оккупантам.

"На Бахмутском направлении бойцы ГНСУ вместе с собратьями из ВСУ обнаружили движение вражеской группы, которая "гуляла" по украинской территории. Минометы калибра 82 мм и автоматические 40 мм гранатометы "рассчитали" оккупантов не на первых-вторых, а на 2 мертвых и 2 едва живых ", – говорится в сообщении.

Напомним, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский выложил видео, как танки ВСУ разнесли посадку с оккупантами на Бахмутском направлении. Воины ВСУ вели точечный огонь по местам, где между деревьями нарыли траншей военнослужащие русской армии.

Также OBOZREVATEL сообщал, что в сети показали посадку под Сватовым, усеянную телами ликвидированных оккупантов. Смертью для захватчиков закончился очередной "мясной" штурм, в который их отправило командование ВС РФ.

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