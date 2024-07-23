Украинские зенитчики сбили вражеский Су-25 в Донецкой области: момент попал на видео

Украинские воины приземлили очередной российский военный самолет. Штурмовик оккупантов Су-25 был поражен на Покровском направлении.

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Он в паре с другим Су-25 пытался атаковать позиции украинских воинов. Точный удар нанесли воины 110 ОМБр, рассказали в ОСУВ "Хортица".

"Сегодня на Покровском направлении украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25, который в паре с другим Су-25 пытался обстреливать позиции подразделений Сил обороны", – говорится в сообщении.

Вражеский самолет поразили зенитчики 110 ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко. На их счету это уже второй уничтоженный Су-25 россиян с начала июля.

"Благодаря точности и профессионализму наших зенитчиков сегодня российская авиация уменьшилась еще на один боевой самолет – на штурмовик Су-25. "Покровский треугольник" для российской авиации", – отметили в ОСУВ "Хортица".

Напомним, ранее в сети появились спутниковые фото последствий атаки на аэродром "Морозовск", что произошла на днях. На них видно, что тогда была поражена позиция дивизиона ЗРК и район истребителей.

Тем временем утром 23 июля неизвестные добрые дроны атаковали паром в порту "Кавказ" на Кубани. В результате прилетов там вспыхнул пожар, есть погибший и по меньшей мере пятеро раненых среди россиян.