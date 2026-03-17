Украинские ЗРК NASAMS смогут получить дополнительный источник ракет: как такое возможно

Американская корпорация RTX планирует полностью перенести производство ракет класса "воздух-воздух" AIM-120C-8 AMRAAM в Европу, чтобы промышленные мощности в США могли сфокусироваться на новейших AIM-120D-3. В выигрыше от этого вместе с рядом европейских стран будет и Украина, которая использует эти ракеты на ЗРК NASAMS.

Видео дня

Об этом пишет украинский военный портал Defence Express. Также ракеты AIM-120C-8 запускаются с украинских истребителей F-16.

Что известно о переносе производства

США хотят сфокусировать свои мощности на производстве современных ракет AIM-120D3, поэтому выпуск версии AIM-120C8 планируют полностью перенести в Европу. Об этом на выставке вооружения BEDEX 2026 обозревателю Jeff21461 рассказали представители RTX.

Они рассказали, что с этой целью ведут переговоры как минимум с 30 компаниями в Бельгии для начала формирования цепи поставок ракет.

Ранее, в июле 2025 года, стало известно, что бельгийская FN Herstal договорилась с RTX о локализации AIM-120. Причем речь шла не только за сборку, но и за освоение изготовления компонентов.

"AIM-120C-8 отличается от новейших AIM-120D-3 другим установленным двигателем, а также электроникой. Однако их продолжают закупать, как и для использования с истребителей, так и с норвежских систем ПВО NASAMS", – отмечают в Defense Express.

Почему это хорошая идея

Недавно Raytheon, которая входит в RTX, подписала ряд рамочных соглашений, предусматривающих наращивание производства различных ракет. И кроме Patriot, Tomahawk и SM-6 там были и AIM-120, годовой выпуск которых должен достичь как минимум 1900 штук.

Однако реализация таких планов сталкивается с определенными проблемами, решением которых частично может быть локализация у партнеров. Поэтому параллельные производственные линии в Европе выглядят как достаточно хороший вариант.

В Defense Express отмечают: таким образом будет развернуто параллельное местное производство в Европе. Оно, скорее всего, будет направлено на местные потребности, тогда как американцы будут выпускать современный вариант AIM-120.

Кроме Бельгии и других европейских стран от такого проекта в выигрыше будет и Украина. Наши Силы обороны используют AIM-120 на истребителях F-16 и ЗРК NASAMS, и нехватка этих ракет остается одной из ключевых проблем при отражении российских воздушных атак.

"Однако стоит помнить, что пройдет время чем подобное производство заработает на полную", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что норвежские системы противовоздушной обороны NASAMS сыграли важную роль в защите украинского неба. По его словам, Украина получила уже более десяти таких комплексов и продолжает получать новые.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!