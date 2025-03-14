"Ты испортил это место": Джей Ди Вэнса с супругой освистали на концерте оркестра в Вашингтоне. Видео

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и его жена Уша посетили концерт Национального симфонического оркестра в Вашингтонском центре Кеннеди, однако их появление вызвало волну недовольства среди зрителей. Когда политик занял свое место в ложе, в зале послышались свист и возгласы, даже заглушившие официальное объявление перед началом мероприятия.

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Некоторые собравшиеся кричали: "Ты испортил это место!", выражая свое несогласие с его действиями. Сам политик отреагировал на это спокойно, улыбался и махал рукой. Об этом пишет The Guardian.

Журналисты отмечают, что такой громкий открытый протест – редкое и необычное явление для мира классической музыки, обычно отличающегося сдержанностью, вежливостью и этикетом.

Перед началом концерта зрителям пришлось пройти тщательную проверку безопасности из-за приезда Вэнса, что повлекло за собой 25-минутную задержку мероприятия.

Концертная программа четверга, когда Вэнс присутствовал, включала Второй скрипичный концерт Шостаковича в исполнении солиста Леонидаса Кавакоса, а также "Петрушку" Стравинского. Выступление началось несколько неуверенно, но впоследствии музыканты смогли найти нужный ритм.

Во время антракта зрители шутили о символичности того, что программа состояла из произведений русских композиторов. Это вызвало особый резонанс на фоне недавних действий Вэнса, в феврале резко набросившегося на президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома, что, по мнению критиков, лишь сыграло на руку российскому диктатору Владимиру Путину.

Дополнительно негативную реакцию вызвал сам Вэнс, известный своими консервативными взглядами, критикой современной культуры и поддержкой "культуры отмены". Он неоднократно заявлял, что общество "подавляет дух молодых мужчин" и навязывает им чувство вины.

"Я думаю, что наша культура посылает сообщения молодым мужчинам о том, что вы должны подавить все мужские желания, вы должны попытаться отвергнуть свою семью, вы должны попытаться подавить то, что делает вас молодым человеком в первую очередь", – сказал он на сцене Conservative Political Action Conference в феврале.

В 2016 году в интервью New York Times Джей Ди Вэнс признался, что когда-то даже не подозревал, что люди слушают классическую музыку для собственного удовольствия. Он рассказал о своем социальном подъеме, произошедшем после успеха его мемуаров Hillbilly Elegy, и отметил, что культурные предпочтения богатых и бедных американцев кардинально отличаются. По его словам, такие отличия могут создавать неудобства при переходе из одного общественного класса в другой.

После скандала с освистыванием Вэнса и Уши временный руководитель Центра Кеннеди Ричард Гренелл, назначенный президентом США Дональдом Трампом, обвинил публику в "нетерпимости".

Напомним, что в феврале американский президент уволил председателя правления Центра Кеннеди и 13 доверенных лиц. Себя он назначил новым председателем и обновил состав правления, в который вошла Уша Вэнс, жена вице-президента. Она являлась членом правления Симфонического оркестра Цинциннати с 2020-го по 2022 год.

Сам Трамп заявил, что взял Центр Кеннеди под контроль, чтобы прекратить "антиамериканскую пропаганду" и "драг-шоу", так как ему "не нравилось то, что они показывали".

В ответ на попытки Трампа взять под контроль традиционно двухпартийный Центр Кеннеди начался протест. Продюсеры популярного мюзикла "Гамильтон" отменили запланированный на 2026 год показ в этом заведении, а ряд артистов отказались от выступлений. У центра также проходили мирные митинги.

Также протест выразили музыканты Нора Браун и Стефани Коулман, игравшие на сцене Millennium Stage в фойе центра. Во время выступления они развернули баннеры с лозунгами "Восстановите квир-программирование" и "Творчество нельзя подавлять в Центре Кеннеди".

Как сообщал OBOZ.UA, Джей Ди Вэнс отреагировал на то, что его двоюродный брат Нейт Вэнс, воевавший за Украину, назвал его и президента Дональда Трампа "полезными идиотами" российского диктатора Владимира Путина. Вэнс сказал, что Нейт – "самый крутой парень", которого он знает, и заявил, что не намерен спорить с ним публично.

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