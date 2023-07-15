Украинский военный поздравил своего отца с днем рождения под плотным обстрелом: видео взбудоражило сеть

Украинский военный записал поздравление с днем рождения для своего отца прямо под обстрелами. Плотно прижавшись к земле, он говорил пожелания родному человеку, когда рядом взрывались снаряды.

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Соответствующее видео боец с ником NikolasNAVY опубликовал в своем TikTok. Интересно, что даже в таких экстремальных, смертельно опасных условиях защитник не потерял позитива и держался в хорошем настроении, а поздравляя отца, отвлекался на ремарки, в соответствии с ситуацией (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Папа, поздравляю тебя с днем рождения! А, бл**ь, ого, на этот раз он хорошо ударил. Всего тебе лучшего, море счастья, море позитива... Ох, как порохом запахло!" – отметил боец, наконец еще пожелав отцу и всем родным ангела-хранителя.

Пользователей соцсети поразило такое приветствие. Видео набрало уже более 1,2 млн просмотров, более 130 тысяч лайков и около 500 комментариев. Комментаторы присоединились к поздравлениям отца военного и заметили, что лучшим подарком для него будет, если сын вернется домой живым и здоровым.

"Посвящается тем мальчикам, которые говорят: "Я не мог позвонить, замотался, времени не было..." и так далее. А вы, лучшие, наши мужественные мужчины, Слава Украине", "папавах*е", "Береги Вас Бог! И папе много лет. Чтобы смогли в следующем году поздравить лично в мирной Украине", "Спасибо за защиту", "Вы – наша гордость, и Героям слава, и Родителям за таких сыновей, что вырастили", – писали восторженно украинцы.

Напомним: известный украинский режиссер, а также боец ВСУ Олег Сенцов, получивший контузию во время выполнения боевого задания, 13 июля отпраздновал свой день рождения. Бывшему политзаключенному Кремля исполнилось 47 лет.

Кинематографист смог в этот день попасть домой и отпраздновать с семьей. В частности, с маленьким сыном Демьяном, родившимся в декабре 2022 года.

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