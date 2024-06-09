Украинский воин после пяти ранений смог попросить о помощи через дрон: видео уникального спасения

Боец 47-й отдельной механизированной бригады Дмитрий на передовой попал в засаду на выходе с позиций и получил ранения. Он не смог самостоятельно выйти из посадки, однако ему удалось попросить о помощи через дрон.

Историю спасения защитника Украины показали в Telegram-канале бригады. Там отметили, что аэроразведчики увидели бойца в одном из посадок, когда проводили разведку с помощью БПЛА.

Дмитрий, который получил пять пулевых ранений и не мог самостоятельно передвигаться, не знал чей это дрон – своих бойцов или российских оккупантов. Однако на свой страх и риск начал сигнализировать, что нуждается в помощи.

Сначала Дмитрий показывал на турникет и часы, пытаясь объяснить, что время идет. После этого он вытащил военный билет, доказывая, что он не враг.

"Дождавшись благоприятных условий, медики 47 ОМБр эвакуировали Дмитрия на американской БМП Bradley. Сейчас боец лечится в госпитале. Попросил сбросить ему это видео, ведь и "самому интересно посмотреть". Спасибо аэроразведчикам за бдительность, экипажу за маневренность, а медикам за спасенную жизнь!" – отметили в бригаде.

Как сообщал OBOZ.UA, аэроразведчики роты ударных БПЛА "Шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша прямо под носом у российских оккупантов спасли своего раненого побратима. Военные использовали дрон, чтобы помочь Герою, лежавшему у подбитой врагом техники, эвакуироваться.