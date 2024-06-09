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Украинский воин после пяти ранений смог попросить о помощи через дрон: видео уникального спасения

Ольга Липич
War
2 минуты
10,7 т.
Украинский воин после пяти ранений смог попросить о помощи через дрон: видео уникального спасения

Боец 47-й отдельной механизированной бригады Дмитрий на передовой попал в засаду на выходе с позиций и получил ранения. Он не смог самостоятельно выйти из посадки, однако ему удалось попросить о помощи через дрон.

Историю спасения защитника Украины показали в Telegram-канале бригады. Там отметили, что аэроразведчики увидели бойца в одном из посадок, когда проводили разведку с помощью БПЛА.

Дмитрий, который получил пять пулевых ранений и не мог самостоятельно передвигаться, не знал чей это дрон – своих бойцов или российских оккупантов. Однако на свой страх и риск начал сигнализировать, что нуждается в помощи.

Украинский воин после пяти ранений смог попросить о помощи через дрон: видео уникального спасения

Сначала Дмитрий показывал на турникет и часы, пытаясь объяснить, что время идет. После этого он вытащил военный билет, доказывая, что он не враг.

Украинский воин после пяти ранений смог попросить о помощи через дрон: видео уникального спасения

"Дождавшись благоприятных условий, медики 47 ОМБр эвакуировали Дмитрия на американской БМП Bradley. Сейчас боец лечится в госпитале. Попросил сбросить ему это видео, ведь и "самому интересно посмотреть". Спасибо аэроразведчикам за бдительность, экипажу за маневренность, а медикам за спасенную жизнь!" – отметили в бригаде.

Украинский воин после пяти ранений смог попросить о помощи через дрон: видео уникального спасения
Украинский воин после пяти ранений смог попросить о помощи через дрон: видео уникального спасения

Как сообщал OBOZ.UA, аэроразведчики роты ударных БПЛА "Шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша прямо под носом у российских оккупантов спасли своего раненого побратима. Военные использовали дрон, чтобы помочь Герою, лежавшему у подбитой врагом техники, эвакуироваться.

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