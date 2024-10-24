Украинский воин при поддержке FPV-дронов самостоятельно отразил штурм оккупантов на Покровском направлении. Видео

Боец 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" самостоятельно отразил штурм группы российских оккупантов на Покровском направлении. Ему лишь немного помогли побратими-операторы дронов.

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Защитник удержал позицию, ликвидировав вражеских солдат. Видео боя опубликовали в соцсетях батальона, входящего в состав Сухопутных войск ВСУ.

"Покровское направление. Группа оккупантов пыталась штурмовать позицию наших бойцов, но "Скала" дала достойный отпор захватчикам. В нашей мотивации – наша сила. Где стоит "Скала", у россиян нет никакого шанса", – говорится в сообщении.

Кадры боя комментировал военный, который рассказал, что при попытке штурма наш боец вышел из укрытия на трех захватчиков и осуществил автоматную очередь, ранив одного из врагов. Повторными выстрелами он ликвидировал оккупанта.

"В это время трое коллег предыдущих троих просто стоят в стороне, курят. В них прилетел FPV. Двое, которые отползли, ждут троллейбуса", – с юмором отметил комментатор.

Боец "Скалы" бросил в этих оккупантов гранату, а потом еще одну. Ликвидировав группу вражеских солдат, защитник отразил атакуи удержал позицию.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Института изучения войны, за последние дни войска страны-агрессора РФ продвинулись на Покровском направлении и добились значительных тактических успехов в Селидово и его окрестностях. Основной целью агрессора называют наступление именно на Покровск.

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