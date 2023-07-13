Украинскую границу закроют от агрессии России и диверсонитов: Наев рассказал подробности

В июле на украинской границе было установлено 30 противотанковых минных полей и заграждений с использованием более 5,8 тыс. мин, а также обустроено около 5 тыс. метров траншей и 6,5 тыс. метров противотанковых рвов. Все это должно защитить Украину при повторной агрессии со стороны России или попытках проникновения диверсионных групп.

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Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в своем Facebook.

По его словам, также были построены 80 перекрытых щелей, укрытий и огневых позиций для личного состава, а также огневых позиций для тяжелой техники.

"Мы продолжаем создавать инженерные заграждения непосредственно по государственной границе. Роем противотанковые рвы, минуем местность", – написал Наев.

Он сообщил, что все это сделано, чтобы предотвратить проникновение вражеских диверсионных групп и пересечение границы бронетанковой техникой РФ.

"Мы понимаем, что линия государственной границы с нашими северными соседями в гражданском виде еще нам долго не понадобится, поскольку по ту сторону границы друзей у нас нет. Поэтому поставлена задача сделать пограничную полосу для врага непроходимой", – отметил командующий Объединенных Сил. ВСУ.