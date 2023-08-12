Украинцам нужно избавляться от иллюзий, что после победы страна вернется к прежней жизни, – военнослужащий Гудыменко

Украинцам нужно привыкать к мнению, что в результате войны страна полностью изменила свой политико-экономический ландшафт, фактически ее приходится узнавать заново. Восстановление территорий потребует много времени, ресурсов и усилий.

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Об этом в новом выпуске программы "Защита" рассказал военнослужащий и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко.

"Изменится экономическая карта регионов. Харьковщина, Сумщина, чья экономика ранее ориентировалась на россию, изменились. Мы получили огромное количество изуродованных и уничтоженных территорий. Многие переехали из Донецкой и Луганской областей, следовательно изменилась и карта населения. Львов стал городом-миллионником, которым он никогда не был. Харьков перестал быть миллионником. Произошло переосмысление политических идей, потому что впервые за всю историю вся Украина соглашается по принципиальным вопросам: языку, евроинтеграции, НАТО", — заверил Юрий Гудыменко.

Он напомнил, что во Франции есть Zone Rouge (красная зона), которая является закрытой зоной отчуждения после Первой мировой войны. Она до сих пор закрыта, туда не пускают людей, нет сельскохозяйственной деятельности, потому что каждый год оттуда вывозят тонны снарядов, несмотря на то, что прошло более сотни лет.

"Карта Украины стала более народной. Огромное количество граждан переехало за границу и они не вернутся. Часть Донецкой, Луганской, Запорожской областей, Харьковщины, Сумщины, Черниговщины будут иметь закрытые районы, населенные пункты еще очень долго. Ведь разминировать их – это ресурсы и по времени, и по людям, которых у нас нет. Если кто-то думает, что мы завтра победим, зайдем в Бахмут и он расцветет, – этого не будет. Нам надо привыкать, что страна изменилась полностью. как было, очень сильно ошибаются", – подытожил Гудыменко.