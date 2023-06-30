Украинцам запрещают общаться с родственниками: в ЦНС рассказали о реалиях жизни на оккупированной Луганщине

На временно оккупированных территориях продолжаются случаи терроризма и насилия со стороны оккупантов. Россияне налагают запреты на свободное общение между жителями оккупированных территорий и контролируемыми Украиной областями.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центра национального сопротивления. Такие случае зафиксированы на Луганщине.

Отмечается, что оккупанты начали проводить проверки мобильных телефонов украинских граждан с целью обнаружения диалогов и сообщений с друзьями и родственниками, проживающими на территории, контролируемой Украиной.

Такие случаи были зафиксированы на оккупированной части Луганской области. Там русские войска запрещают местным общаться с близкими.

"Кроме того, российские оккупационные войска активно выселяют местное население из собственных квартир и расселяют там своих военных", – сообщили в ЦНС.

Как сообщал OBOZREVATEL, на временно оккупированных территориях юга Украины россияне установили на дорогах камеры видеонаблюдения. Эти меры захватчики предпринимают для борьбы с украинским подпольем. По информации ЦНС, оккупирующие силы сталкиваются с серьезными вызовами, обусловленными активностью украинского подполья, и принимают меры по усилению контрдиверсионных действий.