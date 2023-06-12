Устанавливают камеры: оккупанты продолжают бороться с партизанами на оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях юга Украины россияне установили на дорогах камеры видеонаблюдения. Эти меры захватчики предпринимают для борьбы с украинским подпольем.

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Об этом сообщил Центр национального сопротивления. В настоящее время российские войска столкнулись с трудностями из-за активных действий подполья.

"Россияне начали устанавливать камеры не только во временно оккупированных городах, но и на стратегических дорогах. Противник установил камеры видеонаблюдения между Мелитополем и Геническом, опасаясь работы подполья во время украинского контрнаступления", – говорится в сообщении.

По информации ЦНС, оккупирующие силы сталкиваются с серьезными вызовами, обусловленными активностью украинского подполья, и они принимают меры по усилению контрдиверсионных действий.

Как сообщали в OBOZREVATEL, ранее в ЦНС рассказали, что российские оккупанты издеваются над гражданским населением в Мариуполе и вывозят имущество из школ на Запорожье.

Так, в Мариуполе сейчас находится большое количество кадыровцев. Они массово пьют и цепляются к местным жителям, наносят им телесные повреждения, применяют холодное оружие. Так называемые правоохранительные органы на жалобы людей не реагируют.

На временно оккупированной части Запорожья захватчики, прикрываясь "эвакуацией", вывозят российские учебники и другое имущество из школ.