Блог | Алексей Данилов: Украинцев не победить! Когда оно начало пугать ядерной бомбой – мы плюнули ему в лицо
Когда в нас не верили, мы предупреждали – мы не сдадимся.
Когда нас пугали миллионами солдат и тысячами ракет – мы знали, что наше оружие сильнее – наш украинский Дух.
Когда нам угрожали – первой по размеру и второй по силе – мы не отводили глаз и не склоняли головы.
Когда нас убеждали: вы не сможете выиграть – мы знали, что никогда не проигрываем.
Когда кремлевская мерзость напала – поднялась вся страна.
Когда через наши границы начала стекать железная лавина, которую, казалось, никто не может остановить, – мы молча делали боевое дело.
Когда они готовили парадную форму – мы паковали их тела в черные мешки.
Когда они мечтали о "трех днях" – мы уничтожали их танковые колонны под Киевом, Харьковом, Черниговом, Сумами.
Когда они еще надеялись, что не проиграли, мы их выбивали с Юга, Севера и Востока.
Когда оно начало пугать ядерной бомбой – мы плюнули ему в лицо.
Когда россия думает, что она еще жива, мы знаем, что она уже мертва.
Когда мы все вместе – МЫ НИКОГДА НЕ ПРОИГРАЕМ И НАС НИКТО НЕ ПОБЕДЕТ!
Сини мої, незламні українці,
я буду вас за подвиг прославлять, –
ідіть батькам на допомогу й жінці,
дітей з ярма спішіте визволять!
На слобожанських нивах, на подільських,
на Чорнім морі – я прошу, молю! –
вбивайте ворогів, злодюг кремлівських,
вбивайте без жалю!
Нехай ще в ранах я – я не стидаюсь,
гляджу їх, мов пшеницю ярову.
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.
Павло Тычина
1943 г. 16 сентября.
Годовщина:
365 ДНЕЙ УКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
365 ДНЕЙ УКРАИНСКОЙ ВОЙНЫ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ
365 КРЕПОСТЬ УКРАИНЫ, ВЫСТОЯВШАЯ И КОТОРАЯ ПОБЕДИТ