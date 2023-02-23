Блог | Алексей Данилов: Украинцев не победить! Когда оно начало пугать ядерной бомбой – мы плюнули ему в лицо

Когда в нас не верили, мы предупреждали – мы не сдадимся.

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Когда нас пугали миллионами солдат и тысячами ракет – мы знали, что наше оружие сильнее – наш украинский Дух.

Когда нам угрожали – первой по размеру и второй по силе – мы не отводили глаз и не склоняли головы.

Когда нас убеждали: вы не сможете выиграть – мы знали, что никогда не проигрываем.

Когда кремлевская мерзость напала – поднялась вся страна.

Когда через наши границы начала стекать железная лавина, которую, казалось, никто не может остановить, – мы молча делали боевое дело.

Когда они готовили парадную форму – мы паковали их тела в черные мешки.

Когда они мечтали о "трех днях" – мы уничтожали их танковые колонны под Киевом, Харьковом, Черниговом, Сумами.

Когда они еще надеялись, что не проиграли, мы их выбивали с Юга, Севера и Востока.

Когда оно начало пугать ядерной бомбой – мы плюнули ему в лицо.

Когда россия думает, что она еще жива, мы знаем, что она уже мертва.

Когда мы все вместе – МЫ НИКОГДА НЕ ПРОИГРАЕМ И НАС НИКТО НЕ ПОБЕДЕТ!

Сини мої, незламні українці,

я буду вас за подвиг прославлять, –

ідіть батькам на допомогу й жінці,

дітей з ярма спішіте визволять!

На слобожанських нивах, на подільських,

на Чорнім морі – я прошу, молю! –

вбивайте ворогів, злодюг кремлівських,

вбивайте без жалю!

Нехай ще в ранах я – я не стидаюсь,

гляджу їх, мов пшеницю ярову.

Я стверджуюсь, я утверждаюсь,

бо я живу.

Павло Тычина

1943 г. 16 сентября.

Годовщина:

365 ДНЕЙ УКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

365 ДНЕЙ УКРАИНСКОЙ ВОЙНЫ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ

365 КРЕПОСТЬ УКРАИНЫ, ВЫСТОЯВШАЯ И КОТОРАЯ ПОБЕДИТ