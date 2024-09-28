Украинцы не хотят паузы, при которой через полтора года снова будет война, – экс-посол Украины в США Чалый

Украину не устроит ситуация, когда после паузы, перемирия Российская Федерация начнет второе полномасштабное вторжение. Сражение на выносливость тоже не вариант – нужна стратегия выхода из широкомасштабной войны, после чего переход к долгосрочному плану победы.

Видео дня

Таким мнением в интервью OBOZ.UA поделился Валерий Чалый, эксперт по международным отношениям и бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015-2019). Он сказал, что западные политики ждут какой-то паузы, "но людям не надо это".

"Даже американцы не хотят этого. И украинцы не хотят. Украинцы не хотят паузы, при которой будет пауза на полгода-год и война снова. Потому что у россиян других целей не появилось. Они же не сказали, что у них поменялись цели. Они даже публично это повторяют – уничтожить Украину", – объяснил дипломат.

Враг хочет либо взять нашу страну под полный контроль, сделать своей "губернией" либо сделать так, чтобы Украина не существовала.

Подход российского полицейского государства к людям, это "если не нравится – уезжаете". Украинцы на свободной территории пока не знают, что это такое, в отличие от жителей ВОТ.

"И надо, кстати, и о них думать. Есть такие люди, которые по 2,5 года из дома не выходят на оккупированных территориях. Прячутся и не выходят просто. Я знаю, с этими людьми даже контакт поддерживается разными способами. Они до сих пор надеются, что придут украинцы, деоккупируют эти территории. Есть и другие, конечно, которые плюнули на все, берут российские паспорта, потому что надо кормить семью", – сказал Чалый.

По его мнению, в этом году переговоры ничем не закончатся, но в следующем будет "серьезный разговор".

"И не потому, что будет какая-нибудь возможность мира, а потому, что все ресурсы будут уже падать. Поэтому, скорее всего, пауза, перемирие или что-то такое – оно наступит. Но это ли лучшие сценарии? Конечно, нет", – заявил эксперт.

Украине будет очень сложно долго держатся в условиях затяжной войны. Но в то же время второе российское масштабное наступление после перемирия мы тоже можем не потянуть.

"Лучше уж эту яму в один прыжок перепрыгнуть... Сможем ли мы второй раз так же объединить международную коалицию? Нет. Если они сейчас такие, то второй раз вы их попробуйте собрать. Они тогда скажут, что это – ваша война, мы уже сделали все, мы вам добились перемирия..." – предположил Чалый.

"То есть, по сути, все сходится к тому, что в следующем году Украине нужно будет принимать решения о своей стратегии. И победа не придет так быстро", – сказал он.

Сейчас нужна стратегия выхода из широкомасштабной войны, а дальше – переход к долгосрочному плану победы.

"Я стратегию победы вижу. Единственное, что я не знаю, какие ресурсы пойдут на это и какая страна тогда останется у нас", – добавил дипломат.

Как писал OBOZ.UA, вечером 27 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что представил План победы Соединенным Штатам. Американским чиновникам подробно рассказали о каждом его пункте. Далее команды Киева и Вашингтона будут работать, чтобы "наполнить каждый шаг и каждое решение".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!