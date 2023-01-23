''Украинцы побеждают, когда мы даем то, что им нужно'': в Конгрессе США призвали к передаче ракет ATACMS

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что Украине необходимо предоставить оружие дальнего радиуса действия. По его словам, речь идет, в том числе, об оперативно-тактических баллистических ракетах ATACMS.

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Конгрессмен подчеркнул, что с помощью такого оружие ВСУ могли бы наносить удары по временно оккупированному Крыму. Об этом Маккол рассказал в интервью ABC News.

Он объяснил, что российские оккупанты с территории аннексированного Крыма осуществляют запуски дронов по территории Украины. Поэтому украинская армия должна иметь возможность наносить ответный удар.

Также он подчеркнул, что украинские военнослужащие смогут в кратчайшие сроки овладеть навыками использования нового оружия. Маккол отметил, что ранее бойцы ВСУ успешно осваивали все виды вооружений, которые предоставляли Соединенные Штаты.

"Они побеждают, когда мы даем то, что им нужно – переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые комплексы Javelin, реактивные системы залпового огня HIMARS", – сказал Маккол.

Напомним, заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что Штаты понимают потребность Украины в поражении целей, расположенных гораздо дальше линии фронта, чем достигают нынешние существующие системы. США ведут соответствующий диалог с украинской стороной по поставкам дальнобойных систем.

Ранее Литва призвала предоставить Украине баллистические ракеты ATACMS дальностью до 300 км, а также танки Leopard.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина обратилась в США с просьбой передать ракетные системы ATACMS с условием согласовывать с Соединенными Штатами цели, которые будут поражены ВСУ.

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