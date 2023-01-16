Украине нужны средства для поражения дальних целей: США о передаче дальнобойных систем ATACMS

Соединенные Штаты понимают потребность Украины в поражении целей, расположенных гораздо дальше линии фронта, чем достигают нынешние существующие системы. США ведут соответствующий диалог с украинской стороной по поставкам дальнобойных систем.

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Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль на встрече с журналистами в Киеве 16 января. По его словам, речь может идти не только об ATACMS.

"Что касается дальнобойных систем, так называемых ATACMS, то мы и дальше слышим заинтересованность в этих системах от украинской стороны. По моему мнению, полезно сосредотачиваться не столько на этой конкретной системе, сколько на потребности уязвлять более дальние цели", – отметил Каль.

Он подчеркнул, что в настоящее время США обсуждает с Украиной, как справиться с задачей поражать врага по линии фронта.

"Не буду вдаваться в подробности и скажу: мы осознаем эту потребность в нынешнем статусе, и мы обсуждаем то, как Украине справиться с этим вызовом. Не буду уточнять, о каких системах может идти речь, но продолжим соответствующий диалог с украинскими коллегами", – добавил представитель Пентагона.

Как сообщал OBOZREVATEL, Литва призвала предоставить Украине баллистические ракеты ATACMS дальностью до 300 км, а также танки Leopard.

Ранее Украина обратилась в США с просьбой передать ракетные системы ATACMS с условием согласовывать с Соединенными Штатами цели, которые будут поражены ВСУ.

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