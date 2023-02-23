Украинцы за сутки собирали сотни миллионов для ВСУ, а оккупанты клянчили у мам лопаты: как прошел год войны

То, что произошло после преступного полномасштабного вторжения, которое российские войска начали год назад 24 февраля 2022 года, четко показало разницу между "братскими" народами. В то время, как кремлевский диктатор прятался в бункере, президент Украины ездил на фронт награждать наших воинов. Пока оккупанты слезно клянчили у соотечественников носки и лопаты, украинцы за сутки собирали миллионы на ударные "Байрактары". И таких примеров – множество.

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Подробнее о самых ярких из них за год полномасштабной войны читайте в материале OBOZREVATEL.

Как Путин стал "бункерным дедом"

Российское руководство не устает повторять, что два народа – одно целое, "преступно разделенное нацистами", однако здравомыслящим людям и так понятно, что это несусветная чушь. А за 12 месяцев полномасштабной и кровопролитной войны, развязанной путинским режимом, эта разница еще больше проявилась.

Сам же президент страны-агрессора за все это время ни разу не приехал не то что в район боевых действий, но боялся посещать даже приграничные регионы РФ. Единственным исключением стала поездка Путина в Ростов (более чем в 150 км от линии фронта), да и то в России это представили как "визит в зону СВО".

За год полномасштабной войны Владимир Путин считанные разы появлялся в людных местах, а в итоге над этим смеялся весь мир: ведь даже раненых российских солдат в госпитале "подменяли" сотрудниками ФСО (Федеральной службы охраны, задачей которой также является защита первого лица. – Ред.). Что уж говорить о "смелости" Путина перебирать... шишки.

Все 12 месяцев продолжал шокировать россиян (и, похоже, весь мир) и украинский президент – вот только совсем другими поступками. В первые дни вторжения россияне делали вбросы, будто бы "Зеленский сбежал", – таким образом пытаясь деморализовать украинцев и подавить "малейшие попытки сопротивления". Однако Владимир Зеленский не только не эвакуировался за границу, хотя такие предложения поступали от правительства США и украинских спецслужб, но и отказался оставлять Киев.

"Согласно протоколу, такие предложения поступали от внешних партнеров, а также в нашем государстве люди из безопасности и других лагерей, в том числе политических, говорили, что нужно (эвакуироваться. – Ред.), потому что Украина может потерять институциональность, если не будет президента", – рассказал Зеленский в интервью австралийскому телеканалу Nine Network.

В то время риск попытки захвата и убийства российскими военными президента Украины был действительно велик.

Дальше – больше. Зеленский ездил как на территории, только что освобожденные украинскими Силами обороны, так и туда, где полным ходом шли ожесточенные бои. Весь мир в декабре поразили фотографии и видео поездки президента Украины в Бахмут, который и сегодня подвергается страшным обстрелам.

И в Украине, и в других странах были поражены визитом главы государства на фронт: некоторые критиковали Зеленского за "излишний риск", но большинство отдали должное его поступку.

"Во все времена лидер государства должен вдохновлять граждан. Все слои общества должны видеть, что лидер нации разделяет их страхи, горе, переживания, проблемы. Что он понимает суть происходящего на месте и потому адекватен при принятии решений. Потому Наполеон ел кашу из солдатской миски, а Черчилль приезжал на фронт, дабы убедиться, что все выглядит именно так, как пишут в рапортах генералы. В этом плане поездки Зеленского в Харьков, Лисичанск, Соледар абсолютно логичны и правильны", – говорит политический эксперт и соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко.

Украинцы собрали 600 миллионов на "Байрактары", а россияне "охотились" за носками и лопатами

Поддержка народом Украины своей армии за время полномасштабной войны стала беспрецедентной в истории. С первых дней вторжения оккупационных войск украинцы бросились переводить деньги на закупку необходимого для защитников. Причастными к помощи хотели быть миллионы, включая детей – маленькие патриоты доставали свои сбережения из копилок, а также находили способы заработать.

В те страшные дни волонтером стал каждый украинец, где бы он ни находился. "У меня до сих пор стоит перед глазами безлюдный Киев в марте 2022 года. Эвакуировались в первую очередь женщины с детьми, пожилые люди. Но будучи уже в безопасном месте – на западе Украины или же за границей – все старались помогать армии, чем только могли. Мои подруги, хорошо владеющие иностранными языками, в Польше и Германии превратились в координаторов помощи. Ежедневно в Украину через них отправляли поток грузов нашим защитникам. Еще одна моя подруга в обычной квартире открыла пошивочный "цех": в тот момент была острая нехватка подсумков", – рассказала OBOZREVATEL Ирина Солошенко.

А чего стоит история о том, как за три дня украинцы собрали 600 млн (!) грн на покупку турецких ударных беспилотников "Байрактар". Этот факт настолько поразил компанию BAYKAR, что она передала их украинской армии бесплатно.

Трогательным примером сострадания и взаимопомощи стали собранные украинцами 3 млн грн двум юным жителям Днепра, оставшимся сиротами. 15-летняя Каролина и ее 9-летний братик Тимур вышли из дома во двор и ждали родителей, замешкавшихся в квартире, когда в дом прилетела российская ракета.

Конечно же, украинцы помогают и украинским воинам, получившим ранения на фронте. Например, всего за сутки собрали 5 млн грн на помощь защитникам Мариуполя.

Совсем иное – в России. Большинство раненых российских оккупантов оставляют на поле боя, да и первую помощь оказывать, по сути, нечем: скудное наполнение российских аптечек – уже давно не секрет. Но даже их отбирали командиры у мобилизованных россиян – представить такое в украинской армии попросту невозможно.

Военнослужащие "второй армии в мире" даже "охотились" за носками, которые выдают в ВСУ. А их командование заставляло обеспечивать себя самостоятельно и амуницией, и коптерами, и даже лопатами.

"Лопаты – вообще какой-то сакральный предмет для россиян. Наша разведгруппа однажды невольно услышала, как российский вояка звонил маме и плакался, просил купить несколько и занести в воинскую часть. Сказать, что мы были поражены, – ничего не сказать", – рассказал OBOZREVATEL украинский защитник.

Родственники оккупантов периодически устраивают "бунты" – правда, в последнее время только в социальных сетях и под анонимными никами, потому что теперь за "дискредитацию" армии РФ можно отправиться в тюрьму. То, что солдаты для Кремля – просто расходный материал, дошло еще не до всех, а вот разницу между украинцами и россиянами прочувствовали на себе многие.