Украину разоружали десятилетиями, а сейчас она сделала мощный рывок: чего мы лишились за время независимости и что обрели

В 34-й День Независимости Украины, конечно же, много говорят о силе духа и самоотверженности нации. Но я бы хотел в этот день вспомнить и об утраченных возможностях – для того, чтобы больше не повторять ошибок прошлого. А также рассказать о том, какие на нынешнем этапе становления нашей страны открылись перспективы.

Практически каждая страна, покидая тюрьму народов под названием СССР, проходила этап кровопролития. В Грузии это была "Трагедия 9 апреля", в Латвии – "Поющие баррикады", в Литве "Январские события 1991", в Азербайджане – "Черный январь" и т.д. Но Украина вышла из Союза достаточно мягко – возможно, благодаря фактору сильной и боеспособной армии. Фактору, который был в прямом смысле распилен в течение двух с половиной десятилетий.

Стратегический нюанс

Не буду упоминать об отказе Украины от ядерного статуса – эта тема и так уже у всех на устах, но напомню, что даже лишившись ядерного оружия, наша страна оставалась сильным конвенциональным игроком. В частности, мы были обладателями одного из ведущих стратегических авиационных флотов в мире. Который в итоге был… распилен.

Согласно открытым данным, на момент распада СССР и обретения Украиной независимости в состав ВВС входили такие "тяжеловесы", как 30 единиц Ту-16, 30 Ту-22КД, 30 Ту-22Р, 36 Ту-22М3, 23 Ту-95МС, 19 Ту-160, 21 самолет-заправщик Ил-78, а также существенный боекомплект авиационных крылатых ракет Х-55 (1 068 единиц) и Х-22 (423).

Разумеется, не все эти самолеты было целесообразно сохранять, тем не менее наличие определенной части из них, например Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160, а также объемный арсенал крылатых ракет позволяли иметь "в рукаве" серьезный довод в любом споре. Но вместе с лишением Украины ядерного оружия нас "избавили" и от этого аргумента в свою защиту – в обмен на невразумительные "гарантии безопасности". Хотя настаивать на сохранении хотя бы 30% парка "стратегов" мы должны были с пеной у рта. Но, увы и ах…

И это не единственная досадная страница в истории разоружения Украины.

Бронетехника

Говоря о ядерном оружии, возвращении его Украине, а также о том, какие могли быть перспективы, если бы от него не отказались, а также забывая о стратегической авиации и ее возможностях в конвенциональном формате (даже просто для устрашения врага), мы забываем и о других типах вооружений. А по ним наша страна была лидером не просто в Европе, а в мире!

На момент развала СССР на вооружении и хранении в Украине было 9 293 основных боевых танка разных модификаций и 11 346 боевых бронированных машин (тоже разных модификаций). Согласно договору 1990 года о сокращении обычных вооружений в Европе, украинская армия утилизировала в течение нескольких лет половину этой боевой техники, а затем коррупционные власти 1990-х и начала 2000-х массово распродали большую часть того, что осталось…

На момент российского гибридного вторжения в Украину в 2014 году наша армия имела на вооружении 1 830 ОБТ и 3 869 ББМ, причем в боеспособном состоянии было менее 50% из них!

Скоро будет печальный юбилей. 30 лет назад, 19 сентября 1995 года, в Украине был утилизирован последний подпадающий под договор 1990 года о сокращении обычных вооружений в Европе танк.

Когда я упоминаю этот эпизод из современной истории Украины, многие пытаются парировать экономической нецелесообразностью на то время сохранения такого парка ОБТ и ББМ, а также отсутствием условий, позволявших хранить большую часть этой техники в боеспособном состоянии.

Правда, все говорят о самом легком пути решения вопроса о хранении, вместо того чтобы взять пример с Китая (нам сейчас не дружественного), где даже танки Т-54/55 и Т-62 хранятся так, что не нужен процесс расконсервации и восстановления. Вместо того, чтобы искать пути создания таких условий, мы до сих пор ищем оправдания, почему это не было сделано.

Но скажите, разве это не аргумент в вопросе безопасности? Впрочем, двигаемся дальше.

Деструктивные договоры

Отказываясь от ядерного оружия, мы полагались на Будапештский меморандум, который не давал нам на самом деле абсолютно никаких гарантий безопасности – и об этом также говорят постоянно. Но помимо этой несуразицы, мы и сами активно подписывали не менее безумные и никчемные договоры и конвенции. Например – Оттавскую.

В Оттавской конвенции говорится о запрете противопехотных мин ненаправленного, нажимного типа. В 1999 году Украина подписала международное соглашение о прекращении использования противопехотных мин как одного из средств вооруженной борьбы, а ратификация конвенции была проведена через Верховную Раду в 2005-м.

На тот момент Украина имела пятый в мире арсенал противопехотных мин и второй в мире по наличию мин ПМН и ПФМ-1. Первый арсенал по количеству этой компоненты был у России, которая Оттавскую конвенцию не подписывала и, соответственно, не ратифицировала. К слову, точно так же и США.

Чем это завершилось? Неспособностью Украины полноценно и эффективно формировать оборонительные рубежи против более многочисленного и не считающегося с потерями противника. Только в этом, 2025 году мы начали процесс выхода из Оттавской конвенции, который затянется до конца года как минимум.

Настоящее и будущее

Я привел примеры того, как подрывалась обороноспособность Украины с первого дня ее независимости. Считаю, что каждый ответственный за продвижение и принятие вышеупомянутых, а также множества других деструктивных решений должен быть осужден хотя бы морально – в историческом контексте.

Никаких оправданий, никаких сослагательных – только вина и позор. Ведь каждое из этих решений подвело к тому, что с 2014 года сотни тысяч украинцев лишились жизни и здоровья, а миллионы – крыши над головой.

Увы, но именно кровопролитная война возвращает Украине ее позиции на мировой арене.

Мы возрождаем свой военно-промышленный комплекс, мы обладаем не только самой боеспособной и опытной армией в мире с уникальным опытом противостояния значительно большему во всех отношениях противнику, но и выводим военное производство на ведущие международные позиции. Нашими технологиями и опытом интересуются те, кто еще вчера считался монополистом и законодателем военно-технического сегмента.

Согласно заявлениям президента Украины Владимира Зеленского, в декабре 2023 года в Украине налажено производство САУ 2С22 "Богдана" в количестве 6 единиц в месяц.

В феврале 2025-го президент заявил, что в 2024 году Украина изготовила 154 единицы артиллерии – САУ 2С22 "Богдана", а это значит, что в месяц производство составило около 12 систем.

Суммарно это уже было больше, чем в год производит не только французская NEXTER, поставщик САУ CAESAR, но и все предприятия ЕС вместе взятые! По ряду неподтвержденных пока данных, в 2025-м суммарное производство САУ 2С22 "Богдана" превысит 200 единиц! Но и этого нам мало!

Украина, не являвшаяся серьезным производителем артиллерийских снарядов, уже наладила производство минометных мин 82 мм и 120 мм, а также снарядов 122 мм, 152 мм и 155 мм. Суммарно годовое производство, по приблизительным оценкам, превышает 1 млн боеприпасов всех типов. Но и этого нам мало.

Мы значительно расширяем производственные линии и номенклатуру производимого оружия. Одной из самых громких новостей стала презентация крылатой дозвуковой ракеты сухопутного старта "Фламинго", которая по своим характеристикам превосходит все мировые аналоги.

Она летит дальше, чем Х-101, 3М14 "Калибр" или Tomahawk и имеет в два с половиной раза более мощную боевую часть. Причем это ракета сухопутного старта, что в разы усложняет фиксацию вывода ее пусковой. Но что самое важное, в отличие от Х-101, 3М14 "Калибр" или Tomahawk, "Фламинго" – это мобилизационная крылатая ракета, которая действительно может производиться массово.

Можно еще очень долго рассказывать о вопросах восстановления обороноспособности Украины и перечислять те категории, в которых мы становимся не просто страной, освоившей производство, но лидером. При неизменности нынешних темпов развития ВПК и отсутствии внутренних факторов, с обязательным комплексным подходом к повышению обороноспособности мы уже в ближайшее десятилетие станем самой сильной страной не только в Европе – в мире.

Главное – не повторять ошибок прошлого. Самая надежная гарантия безопасности для нас – это мы сами. Вооруженные до зубов.

