'Самая успешная, которая у нас есть': Зеленский рассказал, когда стартует массовое производство ракеты 'Фламинго', и объяснил ситуацию с закупками оружия

В Украине прошли успешные испытания крылатой ракеты FP-5 "Фламинго" с дальностью полета 3000 километров. Сейчас это самое успешное оружие отечественного производства.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время разговора с журналистами. Он также объяснил ситуацию с закупками оружия.

Ракетная программа Украины "Фламинго"

"Были успешные испытания этой ракеты. И пока что ракета самая успешная, которая у нас есть – она летит 3000 километров, это важно. Я считаю, что мы не можем много об этом говорить до того времени, пока у нас нет возможности применения сотни ракет", – пояснил Зеленский.

Он добавил, что до декабря у Украины появится их больше. И до конца декабря или в январе-феврале должно быть массовое производство. Надо смотреть на успех в испытании, надо смотреть на финансирование этой программы.

Закупка оружия и дроны

Президент прокомментировал новость о сделке по закупке оружия (по данным СМИ, финансируется Европой, в рамках соглашения о получении гарантий безопасности США после мирного урегулирования войны с Россией. – Ред.) и назвал пакет с предложениями на $90 млрд частью гарантий безопасности. Это будет финансирование внутреннего производства дронов, чтобы украинские компании имели деньги на производство.

"Я считаю, что выписана сильная составляющая оружия, которая нужна украинской армии как часть гарантий безопасности. Эта сумма справедлива", – сказал он.

Что же касается drone deal, который подготовил Киев и предложил американской стороне по производству и ко-продакшну на $50 миллиардов, рассчитанная на пять лет.

"Это $10 миллионов в год. Такая большая программа. Наверное, после войны она заработает",

Новость дополняется...