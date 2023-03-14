"Укроборонпром" начал производить 125-мм снаряды для танковой пушки в партнерстве со страной НАТО

Государственный концерн "Укроборонпром" 14 марта сообщил, что в сотрудничестве со страной Североатлантического Альянса начал производить 125-мм танковые снаряды для Т-64, Т-72, Т-80. Изготовление БК происходит за границей.

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Это подтвердили на Facebook-странице предприятия. Отмечается, что первая партия таких снарядов уже поставлена в Украину по заказу министерства обороны для борьбы с полномасштабным российским вторжением.

"Это уже второй боеприпас, производство которого предприятия концерна развернули в тесном партнерстве со страной НАТО за границей", – указала пресс-служба.

В целом наша страна впервые за время независимости развернула собственное производство боеприпасов: минометных мин 82 мм и 120 мм, артиллерийских выстрелов 122 мм и 152 мм, а теперь и танкового снаряда 125 мм.

"Из соображений безопасности производство вынесено за пределы страны, однако в создании боеприпасов принимают участие наши люди: конструкторы, технологи, токари, литейщики и т.д.", – объяснили в "Укроборонпроме".

Напомним: недавно концерн подписал с МО Украины контракт на поставку 120-мм минометных мин, которые также производятся во взаимодействии с государством НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Военно-промышленный комплекс Украины наладил самостоятельное производство снарядов калибра 122 мм и 152 мм, которые используются в артиллерии советского производства. Представитель госуконцерна "Укроборонпром" Наталья Сад заявила, что они являются полноценными выстрелами, а не просто оболочкой, и позволяют нашей армии отрабатывать поставленные задачи.

– Также "Укроборонпром" провел успешные испытания нового ударного БПЛА и перешел к засекреченному этапу производства.

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