Умер мужчина, получивший ранение при обстреле Никополя: враг не прекращает атак на город. Фото

Российские террористы продолжают обстреливать Никополь на Днепропетровщине, убивая его мирных жителей. Город, расположенный по другую сторону Днепра, захватчики атакуют из "Градов" и тяжелой артиллерии, находясь на временно оккупированной части Запорожья.

Видео дня

Прошлой ночью на больничной койке остановилось сердце никопольца, получившего ранение в результате одного из вражеских обстрелов. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram-канале (чтобы посмотреть фото, пролистайте новость до конца).

"Утро принесло неутешительную новость… В больнице скончался 64-летний мужчина, получивший тяжелые ранения накануне днем во время вражеского обстрела Никополя", – отметил он.

По словам чиновника, город и вечером прошлых суток, и ночью 5 января подвергался новым атакам оккупантов.

Российские военные трижды накрывали Никополь из реактивных систем залпового огня "Град", а также тяжелой артиллерии. В частности, направили туда не менее 30 снарядов.

В городе повреждены еще несколько домов и хозяйственных построек, объект социальной инфраструктуры и линии электропередачи.

"Люди во время ударов не пострадали. В других районах ночь прошла под звуки сирены, без чрезвычайных ситуаций. И на эту минуту спокойно", – добавил Резниченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты обстреляли Никополь за пол часа до Нового года. Также 31 декабря они атаковали город снарядами РСЗО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!