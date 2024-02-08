Умеров намекнул на принятое решение об отставке Залужного: что происходит

В четверг, 8 февраля, было принято решение об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Об этом косвенно сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

На своей странице в Facebook Умеров написал, что сегодня было принято решение о необходимости смены руководства ВСУ.

"Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины. Искренне благодарен Валерию Федоровичу за все достижения и победы", – написал он.

По словам министра обороны, война в 2024 году принесет новые изменения, требующие новых стратегий.

"Война меняется и требует изменений. Боевые действия 2022, 2023 и 2024 – это три разных реальности. 2024 год принесет новые изменения, к которым должны быть готовы. Нужны новые подходы, новые стратегии", – написал министр.

Умеров не указал прямо об отставке Залужного, написал лишь о "необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины". При этом он поблагодарил Валерия Залужного "за все достижения и победы".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Они обсудили, в каком обновлении нуждается украинская армия и кто может быть в обновленном руководстве Вооруженных сил.