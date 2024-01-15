Умеров: стратегической целью Украины является выход на границы 1991 года, мы будем сражаться

Украина не откажется от возвращения оккупированных территорий в пределах границ 1991 года. Однако это стратегическая цель, которая может отличаться от военных планов.

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Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров. Он особо подчеркнул, что указанные военные планы знает только Украина и ее партнеры.

"Военные цели могут отличаться. Интенсивность действий всегда зависит от того, что будет делать наш враг. больше усилий и ресурсов. Но мы будем биться, пока не достигнем стратегической цели", – отметил министр.

Умеров объяснил, что военные задачи достигаются по плану и согласованию с партнерами. "Мы будем продолжать возвращать контроль над нашими территориями. Каков план на 2024 год, - это только Украина и ее партнеры знают", - отметил глава оборонного ведомства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 января участники Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) обсудили формулу мира для Украины. Представители более 80 стран говорили о мировом порядке и справедливости.

Накануне Зеленский резко ответил, к чему приведет заморозка войны в Украине. Он предостерег, что в таком случае страна-агрессор Россия будет готовиться к "реваншу".