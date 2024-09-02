Умеров встретился с министром вооруженных сил Франции: говорили о самолетах, ПВО и оборонном сотрудничестве. Фото

Министр обороны Рустем Умеров 2 сентября провел встречу с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню. Основными темами переговоров стали укрепление оборонного сотрудничества и координация усилий по противодействию агрессии РФ.

Видео дня

Об этом Умеров сообщил на официальной Facebook-странице. Он назвал ее конструктивной и отметил, что стороны обсудили "ряд важных вопросов".

Украинскую делегацию представляли заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-майор Владимир Горбатюк, начальник Главного управления логистики Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Николай Шевцов и заместитель министра обороны по европейской интеграции Александр Балануца.

"Основное внимание нашего диалога было направлено на укрепление оборонного сотрудничества и координацию усилий по противодействию российской агрессии", – проинформировал Умеров.

По его словам, Горбатюк подробно рассказал о текущей оперативной ситуации на поле боя, а Шевцов наметил критические потребности для усиления наших воинов.

Средства ПВО и ракеты к ним остаются приоритетом Украины, поскольку РФ продолжает ракетный террор против украинских городов, заявил глава Минобороны Украины.

"Мы должны решительно отвечать на эти террористические акты, поэтому особенно важно также расширение дальнобойных возможностей Украины", – подчеркнул он.

Умеров добавил, что среди других критически важных приоритетов – боевые самолеты, средства РЭБ, БПЛА, артиллерия и боеприпасы.

Отдельно уделено внимание развитию сотрудничества между оборонными индустриями Украины и Франции.

Также министры обсудили создание совместных предприятий и софинансирование производств.

"У нас есть конкретные проекты, план действий и сроки выполнения. Наши команды уже активно работают над этим. Благодарен Франции за неизменную поддержку Украины и совместную работу по спасению человеческих жизней и приближению справедливого мира", – рассказал Умеров.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша и другие граничащие с Украиной государства обязаны сбивать российские ракеты и БПЛА, которые приближаются к их территории. По словам министра, это нужно делать еще до того, как цели зайдут в воздушное пространство стран-соседок Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!