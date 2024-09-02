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Умеров встретился с министром вооруженных сил Франции: говорили о самолетах, ПВО и оборонном сотрудничестве. Фото

Анна Паскевич
War
2 минуты
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Умеров встретился с министром вооруженных сил Франции: говорили о самолетах, ПВО и оборонном сотрудничестве. Фото

Министр обороны Рустем Умеров 2 сентября провел встречу с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню. Основными темами переговоров стали укрепление оборонного сотрудничества и координация усилий по противодействию агрессии РФ.

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Об этом Умеров сообщил на официальной Facebook-странице. Он назвал ее конструктивной и отметил, что стороны обсудили "ряд важных вопросов".

Умеров встретился с министром вооруженных сил Франции: говорили о самолетах, ПВО и оборонном сотрудничестве. Фото

Украинскую делегацию представляли заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-майор Владимир Горбатюк, начальник Главного управления логистики Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Николай Шевцов и заместитель министра обороны по европейской интеграции Александр Балануца.

"Основное внимание нашего диалога было направлено на укрепление оборонного сотрудничества и координацию усилий по противодействию российской агрессии", – проинформировал Умеров.

Умеров встретился с министром вооруженных сил Франции: говорили о самолетах, ПВО и оборонном сотрудничестве. Фото

По его словам, Горбатюк подробно рассказал о текущей оперативной ситуации на поле боя, а Шевцов наметил критические потребности для усиления наших воинов.

Средства ПВО и ракеты к ним остаются приоритетом Украины, поскольку РФ продолжает ракетный террор против украинских городов, заявил глава Минобороны Украины.

Умеров встретился с министром вооруженных сил Франции: говорили о самолетах, ПВО и оборонном сотрудничестве. Фото

"Мы должны решительно отвечать на эти террористические акты, поэтому особенно важно также расширение дальнобойных возможностей Украины", – подчеркнул он.

Умеров добавил, что среди других критически важных приоритетов – боевые самолеты, средства РЭБ, БПЛА, артиллерия и боеприпасы.

Умеров встретился с министром вооруженных сил Франции: говорили о самолетах, ПВО и оборонном сотрудничестве. Фото

Отдельно уделено внимание развитию сотрудничества между оборонными индустриями Украины и Франции.

Также министры обсудили создание совместных предприятий и софинансирование производств.

"У нас есть конкретные проекты, план действий и сроки выполнения. Наши команды уже активно работают над этим. Благодарен Франции за неизменную поддержку Украины и совместную работу по спасению человеческих жизней и приближению справедливого мира", – рассказал Умеров.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша и другие граничащие с Украиной государства обязаны сбивать российские ракеты и БПЛА, которые приближаются к их территории. По словам министра, это нужно делать еще до того, как цели зайдут в воздушное пространство стран-соседок Украины.

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