'Умный шаг': Зеленский указал на важные последствия Курской операции ВСУ

Операция Сил обороны Украины в Курской области России была превентивной. Она обезопасила от оккупации украинские Сумы и Харьков.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Associated Press. Он рассказал, что информация о нашем наступлении не распространялась ни среди разведок, ни среди украинских военных. Командование выбрало соответствующие бригады – небольшое количество сил – для реализации плана.

"Эта операция нам помогла, я считаю, в главном. У нас был большой риск, что на сегодняшний день город Сумы, город Харьков могли бы быть если не под постоянными плотными обстрелами, то могли бы быть частично оккупированы. Эта операция точно превентивна. Это был очень умный шаг. Он был неожиданным, мы не проводили каких-либо совещаний, консультаций с любыми партнерами. Мы приняли быстрое решение", – сказал Зеленский.

Подготовка действий Сил обороны не была простой. И в итоге Сумы и Харьков сейчас в большей безопасности. Хоть они и не защищены тотально, потому что прилетают ракеты, БПЛА и КАБы противника.

"Но мы сломали им планы еще одного наступления с севера нашего государства", – подчеркнул президент.

Как ранее писал OBOZ.UA, 31 января украинские ракетные войска и артиллерия поразили вражеский командный пункт группировки войск "Курск". Он размещался в городе Рыльск на Курщине.

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