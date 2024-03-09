'Уничтожаем оккупантов': в 47-й бригаде показали работу 2-го механизированного батальона. Видео

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Вооруженных сил Украины продолжают наносить потери российским оккупантам. В частности, военные активно уничтожают живую силу врага на Авдеевском направлении.

Соответствующие кадры опубликовали в Telegram-канале 47-й ОМБр. "Работают бойцы 2 механизированного батальона 47 отдельной механизированной бригады", – говорится в подписи.

На ролике можно увидеть ликвидацию военного страны-агрессора, который опрометчиво приблизился к позициям украинских защитников.

Поняв свою ошибку, он пытался сбежать, но тщетно.

"Уничтожаем оккупантов, которые находят смелость топтать нашу землю!" – отметили в 47-й ОМБр.

Как сообщал OBOZ.UA, рота ударных беспилотных авиационных комплексов 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ показала, как армейская авиация поддерживает пехоту на Авдеевском направлении фронта. Украинские вертолеты мощно наносят врагу огневое поражение.

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