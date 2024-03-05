Уникальные кадры: в 47-й бригаде показали, как армейская авиация поддерживает пехоту на Авдеевском направлении. Видео

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ показала, как армейская авиация поддерживает пехоту на Авдеевском направлении фронта. Украинские вертолеты мощно наносят врагу огневое поражение.

Эффектные кадры опубликовали в Telegram 47-й бригады. На них видно, как два вертолета с украинской символикой выполнили задание и среди облаков дыма покинули поле боя.

Напомним, ранее командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук показал, как пилоты Сил обороны поразили объект российских оккупационных войск на временно оккупированной части Херсонщины. Удачную спецоперацию удалось снять на видео.

На кадрах показана и сама бомба, которой был нанесен удар. На ней было написано: "За детей Одессы. С ненавистью. Без уважения".

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Воздушных силах ВСУ сообщили, что командование армии РФ делает выводы после уничтожения своих истребителей в последние дни. Враг снизил активность применения управляемых авиабомб (КАБ), но все же удары осуществляются.

– В ISW сообщили, что недавние сравнительно высокие потери Россией авиации в Украине, похоже, повлекли за собой значительное снижение ее активности на восточных направлениях фронта. Но в то же время неясно, как долго будет этот "страх" российских летчиков совершать налеты на украинские позиции и населенные пункты.

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