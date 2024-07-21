'Уничтожаем все бронированное, что у них есть': противотанкисты ДШВ показали свою работу на передовой. Видео

Украинские десантники вместе с другими подразделениями Сил обороны продолжают наносить потери российским оккупантам. Они умело уничтожают бронированную технику врага вместе с пехотой.

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Об этом рассказали бойцы из расчета ПТРК 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Для поражения целей противника они применяют "Стугны", FGM-148 Javelin, а также трофейные "Корнеты".

"Уничтожаем как российские танки Т-90, Т-64, Т-80, так и БМП, что с пехотой, что без. Да практически все бронированное, что у них есть, и даже мотоциклы", – говорит один из операторов расчета.

"Красивее всего при попадании горит любой танк. Фейерверк невероятный", – такими впечатлениями от боевой работы поделились военные.

Также они рассказали, что россияне постоянно меняют тактику, применяют много дымов во время штурмовых действий и проводят разные маневры.

"Приходится иногда работать вслепую. Появилось много вражеских дронов, заставляют внимательнее и быстрее маскироваться. Но мы работу свою выполняем. Несмотря на все", – подчеркивают десантники.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины продолжают ликвидировать технику и живую силу российских оккупационных войск на нашей земле. Так, недавно пограничники показали в сети, как поразили два орудия и полевой склад боекомплекта оккупантов на Бахмутском направлении.

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