Уничтожают все: в Нацгвардии показали эффективную работу беспилотников по врагу. Видео

Бойцы Национальной гвардии показали подборку эффектных поражений российских позиций на фронте. С помощью дронов защитники били по наблюдательным пунктам, засадам диверсионно-разведывательных групп врага.

Каждая "бавовна" заканчивался для оккупантов потерями. Видео было опубликовано в официальном Telegram-канале Нацгвардии.

"Наблюдательные пункты, огневые точки, засады ДРГ врага ежедневно уничтожают аэроразведчики 11-й бригады НГУ", – говорится в описании к ролику.

На кадрах видно, как украинские дроны залетают во вражеские тайники, которые оккупанты организовали себе в захваченных населенных пунктах.

Нацгвардейцы подчеркнули, что именно беспилотные системы Сил обороны доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и море.

"НГУ развивает это направление, что повысит наши результаты на поле боя. Каждое попадание, каждое уничтожение оккупанта на поле боя – это шаг к победе, к миру на нашей земле", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, аэроразведчики 15-й бригады оперативного назначения НГУ уничтожили российскую БМД-4М на Запорожском направлении. Вражескую технику защитники поразили с помощью FPV-дрона.

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