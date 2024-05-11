Детонация БК и фейерверк на десяток метров: в Нацгвардии показали эффектную отработку по врагу. Видео

Аэроразведчики 15-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии на Запорожском направлении уничтожили российскую БМД-4М (боевую машину десанта 4-й модели). Вражескую технику поразили с помощью FPV-дрона.

Эффектное видео было опубликовано в Telegram НГУ. На кадрах видно, как пораженный БК детонировал на десятки метров.

"Скорее всего сбросом у*бало", – объяснили фейерверк захватчики в радиоперехвате.

Напомним, пилоты Госпогранслужбы на южном направлении отработали FPV-дронами по обустроенным наблюдательным постам противника. Бойцы отметили, что по итогам боевой задачи сократили боевые возможности вражеского войска.

А в Харьковской области 10 мая нацгвардейцы уничтожили БМП с вражеским десантом и почти взвод личного состава армии РФ. По информации Министерства обороны, около пяти утра противник попытался прорвать украинскую оборонную линию, используя бронетехнику. Эти атаки были отражены, продолжаются столкновения разной интенсивности.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Государственная пограничная служба Украины показала, как на южном направлении украинские пограничники атаковали обустроенные наблюдательные посты противника. Удары были точными и эффективными, в результате чего российские оккупанты понесли очередные потери.

– Воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады показали, как уничтожают врага на Запорожском направлении. С помощью дронов защитники за короткое время поразили замаскированную в посадке гаубицу Д-30 и станцию наблюдения оккупантов.

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