Пограничники нанесли точные удары по наблюдательным постам оккупантов на юге. Видео

На южном направлении украинские пограничники атаковали обустроенные наблюдательные посты противника. Удары были точными и эффективными, в результате чего российские оккупанты понесли очередные потери.

Соответствующее видео показала Государственная пограничная служба Украины. "Пограничники нанесли точные удары по обустроенным наблюдательным постам противника на юге", – говорится в сообщении.

Спланированная атака нанесла значительные повреждения постам захватчиков, что в целом поспособствует снижению их боевой готовности.

Следует отметить, что воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады показали, как уничтожают врага на Запорожском направлении. С помощью дронов защитники за короткое время поразили замаскированную в посадке гаубицу Д-30 и станцию наблюдения оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки в Украине войска РФ потеряли 218 единиц техники и вооружения, а также 980 человек живой силы. С начала полномасштабного вторжения потери личного состава неприятеля достигли около 479 710 человек.

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