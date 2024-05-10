В Силах обороны показали, как дроны устраивают оккупантам 'огненное шоу' на Запорожском направлении. Видео

Воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады показали, как уничтожают врага на Запорожском направлении. С помощью дронов защитники за короткое время поразили замаскированную в посадке гаубицу Д-30 и станцию наблюдения оккупантов.

Видео ударов 10 мая опубликовали прессслужбы 128-й бригады и Сил обороны юга Украины. "Беспилотники 128 ОГШБр дают взбучку оккупантам на Запорожском направлении", – говорится в сообщении.

Так, за короткий промежуток работы операторы дронов уничтожили или повредили замаскированную в посадке 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и станцию наблюдения оккупантов.

Один военный РФ из обслуги станции получил ранение, о чем стало известно из данных радиоперехвата.

Далее FPV-дрон филигранно залетел во вражеский блиндаж, взорвал камеру наблюдения на высоковольтной линии электропередач, нейтрализовал вражескую антенну и попал в еще один блиндаж.

"А "на десерт" – 152-миллиметровая прицепная гаубица "Мста-Б" и поджог склада боеприпасов. Феерическое огненное шоу от подразделения беспилотников 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошлые сутки в Украине войска РФ потеряли 218 единиц техники и вооружения, а также 980 человек живой силы. С начала полномасштабного вторжения потери личного состава врага достигли около 479 710 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!