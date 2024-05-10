ВСУ обезвредили 980 оккупантов и 47 артсистем армии РФ за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины за еще сутки войны уничтожили 218 единиц российской военной техники и вооружения. Также в боях обезвредили 980 военнослужащих оккупационной армии РФ.

На сегодня потери живой силы врага на украинской земле достигают около 479 710. Обновленные данные 10 мая озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне бойцы уничтожили 47 артиллерийских систем (всего 12 387), 32 боевые бронированные машины (14 313), пять танков (7434), четыре РСЗО (1062) и два средства ПВО (795) войск РФ.

С неба воины приземлили 51 вражеский беспилотник оперативно-тактического уровня (в общем 9826). В металлолом ВСУ превратили 73 единицы автомобильной техники и автоцистерн (всех 16 691) и четыре – спецтехники (2031) захватчиков.

В списке потерь, которые Силы обороны Украины нанесли армии РФ с начала полномасштабной войны, есть также 349 самолетов, 325 вертолетов, 26 кораблей/катеров, подлодка. Защитники неба сбили 2192 российские крылатые ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники бригады "Помста" успешно уничтожили пункт связи оккупантов с помощью ударных дронов. Очередные потери российские захватчики понесли на Купянском направлении.

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