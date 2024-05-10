Украинские пограничники нанесли точные удары по наблюдательным пунктам армии РФ на юге. Видео

Украинские защитники неба продолжают эффективно уничтожать личный состав армии государства-оккупанта. В этот раз на южном направлении отличились пилоты Госпогранслужбы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Военные с помощью FPV-дронов нанесли меткие удары по обустроенным наблюдательным постам противника.

"В результате чего, защитники Юга сократили боевые способности вражеского войска! Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает украинскую границу и является неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, 10 мая глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что еще с вечера предыдущего дня российские оккупанты усилили обстрелы на северном направлении, ДРГ пытались прорвать границу. Попытку прорыва с использованием техники подтвердили и в Министерстве обороны Украины.

То, что российские войска начали наступление на Харьковщине, наконец подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский, он добавил, что эти намерения не были тайной для украинских воинов, и они подготовились к встрече врага.

Между тем жители пограничной службы призывают быть максимально осмотрительными, находиться в укрытиях. Источники OBOZ.UA отмечают, что из Волчанска и окрестностей города в Харьковской области эвакуируют людей.